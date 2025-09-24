Casa di cura Vannelli. Nuovi arredi per gli ospiti

Var, una svolta è di rigore
Arezzo
CronacaCasa di cura Vannelli. Nuovi arredi per gli ospiti
24 set 2025
FRANCESCO TOZZI
Cronaca
L’obiettivo è trasformare la Rsa in un bene comune, un modello di welfare a sostegno di chi ha l’Alzheimer .

Nuovi arredi, un fontanello, una campagna di comunità e un nuovo logo. La Rsa Don Amelio Vannelli di Terranuova si arricchisce di progetti e iniziative che simboleggiano la vicinanza di istituzioni e tessuto sociale alle persone anziane e fragili. Grazie al contributo della Banca Valdarno è stato possibile acquistare nuovi arredi per la residenza, migliorando la qualità degli spazi e la quotidianità degli ospiti ed è stato installato all’interno della struttura un nuovo fontanello, servizio utile e sostenibile che favorisce il consumo responsabile di acqua e riduce l’uso della plastica.

Poi ha preso avvio la campagna di crowdfunding "Intrecci di Memoria", promossa dalla cooperativa Di Vittorio insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie, al Comune e alla Misericordia di Terranuova, ad AIMA Firenze e alla Sezione Soci Coop di Montevarchi. L’obiettivo è trasformare la residenza in un vero e proprio bene comune, creando un modello innovativo di welfare di comunità a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro familiari. Il progetto prevede l’apertura di un Centro di Ascolto Alzheimer per offrire supporto psicologico, orientamento e accompagnamento ai nuclei familiari e il miglioramento del nucleo Alzheimer della Rsa.

La raccolta fondi è stata inaugurata il 21 settembre con il pranzo solidale organizzato davanti alla residenza e che ha visto la partecipazione di circa 200 cittadini. L’intero ricavato, al netto delle spese, sarà destinato al progetto. La campagna è attiva fino al 27 ottobre 2025 sulla piattaforma Eppela (www.eppela.com/intreccidimemoria) e promossa anche tramite le pagine social IntreccidiMemoria.

Infine, la Rsa si dota di una nuova identità visiva grazie al logo ideato e donato da WEBE+ Consulting srls.

