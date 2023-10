Casa di Babbo Natale, partenza da tutto esaurito

A quasi un mese dal taglio del nastro, la Casa di Babbo Natale ha superato il 70 per cento delle prenotazioni per il primo weekend di festa (il 18 e 19 novembre). E la tendenza si conferma per il fine settimana dell’Immacolata che apre le porte ai giorni del Natale.

Già un centinaio i pullman che hanno confermato viaggio e soggiorno in città. Arrivano da tutt’Italia, perfino da Sicilia e Sardegna, ma anche da Puglia, Calabria,Veneto e Liguria. È la prima volta che accade e si traduce nel segno che gli organizzatori attendevano: la Città di Natale estende i confini, da nord a sud, allargando il raggio d’azione non più solo al centro Italia. All’incontro con Babbo Natale non si rinuncia e lettere, mail e telefonate registrano l’appeal dell’attrazione. Altra novità: la biblioteca di Santa Claus allestita nel Palazzo di Fraternita con centinaia di volumi per i più piccoli: qui ogni bambino che porterà un libro all’incontro con Babbo Natale, ne riceverà uno in cambio dagli Elfi che potrà portare a casa e leggere pensando a un’esperienza unica. Iniziativa finalizzata a promuovere il valore della lettura e a stimolare nei ragazzi il piacere della scoperta e della conoscenza. Solo tra le pagine di un libro comincia un viaggio carico di emozioni; solo tra le pagine di un libro si può volare con la fantasia e vivere mille storie in una.

È la magia di Piazza Grande e del lavoro degli specialisti di Confcommercio, ormai collaudato. Ma mai domo, sempre in movimento.