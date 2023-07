Casa della salute: un forno Niente aria condizionata

di Laura Lucente

Non bastava la morsa del caldo a mettere a dura prova tutta la popolazione, in particolare quella più fragile e anziana. A Cortona presidi sanitari come la Casa della Salute di Camucia se la devono vedere anche con l’impianto di condizionamento fuori uso. La struttura di via Capitini ne è sprovvista già da almeno 5 giorni e la situazione pare che non si risolverà in tempi brevissimi. A segnalare per primo il problema ci ha pensato il consigliere regionale della Lega Marco Casucci. "Con queste temperature così elevate – conferma proprio il consigliere - è evidente il grave disagio patito dai cittadini che si recano nella struttura e dagli. Auspico che, chi di dovere, provveda immediatamente. Non è ammissibile, che con quaranta gradi non si capisca l’importanza di un perfetto funzionamento dell’aria condizionata nella casa della salute cortonese".

Il disservizio è confermato dalla stessa azienda sanitaria Toscana Sud est. "La direzione della zona distretto della Valdichiana è consapevole del disagio che, a causa di un guasto parziale dell’impianto, sta interessando i locali e rassicura i cittadini che la questione è stata prontamente presa in carico. Per sopperire alle alte temperature il più velocemente possibile, l’Asl tramite il proprio ufficio tecnico, sta valutando se installare un gruppo frigo provvisorio, oppure sostituire completamente la macchina. Il ripristino del guasto per i tempi relativi ad ordini e recupero di materiali sarebbe di circa 10 giorni".

All’interno della casa della salute di Camucia trovano spazio numerosi servizi sanitari del territorio. Al piano terra ci sono gli ambulatori di tutti i medici di medicina generale del territorio, oltre al front-office e Cup. Al primo piano c’è l’alta integrazione, la salute mentale, il punto prelievi, l’ambulatorio infermieristico, gli ambulatori specialistici. Presenti anche ambulatori pediatrici e l’ambulatorio per le vaccinazioni dell’infanzia.

Si tratta di un presidio frequentato ogni giorno da centinaia di pazienti. Tra loro, in particolare, persone più anziane e fragili. Il disagio è comunque circoscritto alla struttura centrale, mentre sia il centro diurno Alzheimer sia la vicina Rsa non sono al momento interessati dal problema. Dal Comune il pressing del sindaco Luciano Meoni: "E’ un servizio essenziale, va ripristinato prima possibile".