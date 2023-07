Casa della salute sempre al caldo Pronti i ventilatori per dare sollievo Cambiano gli orari di alcuni servizi

di Laura Lucente

"Siamo costernati per il disagio, che purtroppo è capitato proprio in questo momento di afa così importante, ma l’azienda sta facendo il possibile per cercare di velocizzare i tempi di ripristino del sistema di condizionamento". A parlare è la dottoressa Manuela Giotti direttrice di zona della Valdichiana aretina che sta monitorando costantemente l’increscioso malfunzionamento del sistema di aria condizionata alla casa della salute di Camucia. Impianto fermo parzialmente da venerdì scorso e sul quale oggi sono puntati gli occhi anche alla luce delle temperature caraibiche che si registrano in questi giorni e che stanno mettendo a dura prova soprattutto la fascia più fragile e anziana.

Persone che frequentano con assiduità strutture sanitarie come quella di Camucia punto di riferimento di molti servizi territoriali. "L’ufficio tecnico sta valutando se installare un gruppo frigo provvisorio, oppure sostituire completamente la macchina", conferma ancora la Giotti. Nel frattempo, sono stati portati nella struttura di via Capitini una serie di ventilatori che, seppur non possano sopperire alla mancanza di un condizionamento meccanico, possono quanto meno alleviare operatori e avventori della struttura sanitaria e possono anche essere trasportati da una stanza all’altra. Ma la direttrice ha fatto un passaggio in più. "Senza stravolgere il normale andamento degli ambulatori, ho parlato con i responsabili delle unità funzionali, affinché, dove possibile, si possa spostare dei servizi ambulatoriali in orari con temperature più fresche". All’interno della Casa della salute di Camucia di via Capitini trovano spazio numerosi servizi sanitari del territorio. Al pianto terra ci sono gli ambulatori di tutti i medici di medicina generale del territorio, oltre al front-office e Cup. Al primo piano c’è l’alta integrazione, la salute mentale, il punto prelievi, l’ambulatorio infermieristico, gli ambulatori specialistici.

Presenti anche ambulatori pediatrici e l’ambulatorio per le vaccinazioni dell’infanzia. Il disagio, resta comunque circoscritto alla struttura centrale, mentre sia il centro diurno Alzheimer sia la vicina Rsa non sono interessati dal problema. Salvo un’accelerazione il ripristino del guasto per i tempi relativi ad ordini e recupero di materiali sarebbe di circa dieci giorni. Della questione si era interessato il consigliere regionale della Lega Toscana Marco Casucci che aveva chiesto di affrettare la risoluzione del problema, anche alla luce dell’emergenza legata alla colonnina di mercurio.