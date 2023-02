Casa del commiato nel palazzo: ecco il progetto

di Sonia Fardelli

Va avanti il progetto della Casa del commiato che presto dovrebbe aprire i battenti a Bibbiena Stazione, sulla strada Umbro Casentinese in alcuni fondi che si trovano a piano terra di una palazzina suddivisa in diversi appartamenti dove abitano quattro famiglie con in tutto una quindicina di persone. Il Comune, come ha dichiarato giorni fa il sindaco Filippo Vagnoli in una nota redatta con la stessa Giunta, non ha strumenti, stando alla legge attuale, per opporsi all’iniziativa ed i lavori vanno avanti regolarmente per adeguare il fondo a questa nuova attività. Sembra comunque che non si tratterà della classica stanza mortuaria, per intenderci come quella che siamo abituati a vedere negli ospedali. Ma di una struttura privata con caratteristiche piuttosto diverse. In pratica nei locali della Casa del Commiato non dovrebbero arrivare le salme di tutti coloro che muoiono a Bibbiena e nei paesi vicini, ma solo di quelle persone i cui familiari sceglieranno questa struttura per dare loro un commiato diverso e un pò più privato.

Il servizio mortuario classico continuerà infatti in tutte le altre strutture già esistenti. La Casa del commiato non prenderà il loro posto. Dovrebbe essere una struttura realizzata in maniera diversa dalle classiche case mortuarie dove spesso vengono ospitate anche più salme contemporaneamente. Ci saranno invece locali più piccoli, scelti dall’azienda funeraria che la gestisce per garantire una maggiore privacy ai familiari del defunto. Non dovrebbe quindi esserci il rischio che 365 giorni all’anno la Casa del Commiato di Bibbiena Stazione abbia salme al suo interno e un via vai continuo di persone nella strada dove sorge. Strutture simili sono già state aperte pure a Firenze e in alcuni casi anche vicino ad abitazioni private.

Ma sembra con caratteristiche tali da non creare disagio alla popolazione. E la Casa del commiato di Bibbiena Stazione dovrebbe strutturarsi in questa maniera in modo da garantire ai familiari dei defunti la possibilità di vegliare su di loro in un ambiente particolare e in modo tale da non creare problemi a chi si trova a passare davanti a tali locali o peggio ancora a chi abita negli appartamenti sopra a tale attività.