Casa del Commiato al bivio "Trovate un’altra sede" Sale l’appello del Comune

di Sonia Fardelli

Sono ancora fermi i lavori nel fondo a Bibbiena Stazione in via Umbro Casentinese dove dovrebbe aprire i battenti la Casa del Commiato. E l’amministrazione comunale ha proposto ai titolari della ditta di onoranze funebri di cercare insieme una nuova ubicazione per la loro attività. Una mossa per calmare un po’ le acque e vedere se è possibile trovare una soluzione che acconti tutti: sia il gestore che la popolazione. Al momento però in Comune non è arrivata alcuna risposta. La notizia dell’apertura della Casa del commiato aveva subito sollevato le proteste di cittadini e commercianti della zona tanto che erano state raccolte più di 400 firme, depositate poi in Comune. L’esposto presentato poi dagli inquilini della palazzina dove a piano terreno sorgerà la casa del Commiato ha fatto finire tutta la vicenda in Procura con gli incartamenti consegnati come prassi dalla Polizia Municipale.

I commercianti di Bibbiena Stazione e gli abitanti di via Umbro Casentinese stanno adesso aspettando con ansia di sapere come andrà avanti la vicenda. Anche se un po’ di pessimismo comincia a circolare.

"Se la ditta di onoranze funebri accettasse la proposta del Comune sarebbe molto meglio per tutti – dice Barbara Matti Altadonna, presidente dell’associazione commercianti di Bibbiena – ma non sono convinta che andrà a finire così. Noi negozianti e cittadini vogliamo vedere come si evolve la vicenda. Aspettiamo ancora un pò per capire se oltre alla petizione possiamo fare altro per bloccare l’apertura di questa attività proprio nel cuore del paese, dove sorge il centro commerciale naturale e dove organizziamo anche altri eventi". Nel fondo dove aprirà i battenti la Casa del Commiato c’era prima un negozio di antiquariato e poi una cartolibreria.

"Era un negozio molto bello – spiega Barbara Matti Altadonna – con un pavimento antico fatto a mosaico. Ci spiace vederci aprire un’attività del genere. Ci sono altre ditte di onoranze funebri in paese, ma non espongono le salme. Penso un pò anche per rispetto dei vicini. Speriamo che questa Casa del commiato trovi un’altra collocazione, un po’ più periferica. Noi ci speriamo tanto".

Il progetto della Casa del Commiato non dovrebbe tuttavia prevedere l’apertura di una classica stanza mortuaria come quelle che ci sono negli ospedali, dove di fatto finiscono tutte le salme delle persone che muoiono nella zona. Si tratterebbe invece di una struttura privata più piccola e dunque riservata solo ad alcuni utenti. Resta adesso da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda. L’ultima chance per gli inquilini della palazzina e per i negozianti di Bibbiena sarebbe quella di ricorrere al Tar contro l’apertura di tale Casa del Commiato.