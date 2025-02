Casa Bruschi visite guidate e ingresso gratuito

Per la Fiera Antiquaria del primo fine settimana di febbraio la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, offrirà ai visitatori visite guidate tematiche oltre all’ingresso gratuito domani. Oggi alle 16 e domani alle 11 è in programma la visita guidata L’Oriente a Casa Bruschi. Un viaggio che permetterà, con l’accompagnamento degli operatori del museo, di conoscere preziosi manufatti provenienti da paesi lontani che catturarono l’interesse di Ivan Bruschi come i ventagli mandarini del XIX secolo e le loro ricche decorazioni, la scultura tailandese Apsonsi, la coppa rituale tibetana Kapala e le curiose maschere teatrali balinesi Topeng. Oggetti che narrano storie e leggende affascinanti e testimoniano una straordinaria capacità tecnica per la loro realizzazione. Alle famiglie accompagnate da bambini e ragazzi verranno consegnate le Carte Didattiche per attivare una sorta di caccia al tesoro ludica e istruttiva con quiz e indovinelli legati alla collezione esposta. La visita è gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso. Domani entrata gratuita a Casa Bruschi in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura e con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.