Torna a Casa Bruschi l’iniziativa Yoga ad Arte, organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani, dopo il successo degli scorsi anni. La splendida vista sulla Pieve di Santa Maria che si gode dalle terrazze del Museo farà da sfondo a vari appuntamenti con le lezioni di yoga: i prossimi oggi e giovedì 3 agosto alle 20,30. Eventi del tutto originali creati per suscitare emozioni uniche, in cui il fascino dell’arte delle opere del Museo Bruschi dialoga e si mescola in modo suggestivo con la disciplina dello yoga. Con la durata di un’ora e mezzo ciascuna e saranno condotte dal Maestro Giuseppe Storani, che da venti anni pratica questa disciplina.