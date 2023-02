Cartelle esattoriali, no allo stralcio: Rivi spiega i motivi della scelta da parte della giunta

SANSEPOLCRO

Niente stralcio delle cartelle esattoriali da parte del Comune di Sansepolcro. Il gruppo consiliare di opposizione Partito Democratico-InComune, se da una parte elogiava il comportamento responsabile dell’assessore al bilancio, Alessandro Rivi (nella foto), dall’altro aveva disquisito in chiave politica. Della serie: cosa ne penserà Matteo Salvini, leader della Lega che invece voleva lo stralcio, del fatto che un suo esponente di partito abbia deciso di fare diversamente da lui? "Il Pd ha l’abitudine di personalizzare spesso il confronto politico con questo o quell’amministratore – ha risposto Rivi – e voglio rassicurare i dem che a Palazzo delle Laudi c’è una squadra che lavora in perfetta sintonia di intenti e prende decisioni a tutela della comunità". Questa la replica dopo il "no" deciso sulla misura varata dal governo Meloni per l’annullamento dei debiti fino a mille euro, relativi alle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015.

"Un’opzione perfettamente consentita – ha spiegato Rivi – dato che era stata lasciata libertà di scelta da parte dei Comuni sull’argomento. Ci siamo riuniti, abbiamo discusso ed esaminato i dati finanziari in nostro possesso, per poi arrivare alla non applicazione della misura. Questo perché innanzitutto nel nostro ruolo di amministratori abbiamo per prima cosa a cuore l’interesse della collettività. Tirare fuori le campagne elettorali di Matteo Salvini come fa il Pd – continua l’assessore – è sterile e fuorviante, perché ripeto intanto era stata lasciata dallo stesso governo nazionale libertà di scelta".