Carrellata di eventi sotto l’albero. Mercatini e attrazioni in piazza. Parte l’ultima corsa per fare i regali

Una carrellata di eventi e iniziative sotto l’albero per le feste nella città etrusca che delizierà i cittadini cortonesi e i tanti visitatori in arrivo in questi giorni con un lungo ponte di Natale per la notte di Capodanno, con il dolce risveglio offerto dalla colazione al museo al Maec. ma Ma andiamo per ordine: Dopo il gran successo di ieri sera con il concerto della Corale Ben Joseph con la direzione del maestro Maurizio Gatteschi, la festa si sposta nelle frazioni. Si (ri)inizia oggi in piazza Sergardi con il bis previsto per oggi, sabato 23 dicembre: torna "Il gusto dello shopping a Camucia" con giocoleria e intrattenimenti per bambini che sabato mattina arriverà con un appendice anche al centtro commerciale I Girasoli. Sempre domani spazio allo "Sheep dog" con Mattia Monacchini per un momento coinvolgente che celebra la connessione speciale fra pastori e i loro fedeli compagni a quattro zampe: appuntamento alle ore 15 piazza della Repubblica. Altro giro, altro concerto: sabato 23 dicembre alle 21,15 tutto pronto con Giorgio Revelli all’organo della chiesa di San Filippo Neri. Natale e Santo Stefano saranno invece contrassegnati dal ritorno del Presepe vivente a Pietraia, gli organizzatori danno appuntamento il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30. Il 26 dicembre nella cattedrale di Cortona alle 16,30 si terrà poi il concerto delle nuove leve "I bambini cantano il Natale". Alle 17 in piazza della Repubblica arriva "Light and Fire Show" con le scintille dei giocolieri acrobatici.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, come le attrazioni fisse, e ogni sera LightMapping in piazza della Repubblica con i mercatini in piazza Garibaldi e Signorelli. Un cartellone che attrae e convince i turisti che in questi giorni stanno arrivando in carovana, soprattutto dal Nord Europa come fanno sapere dall’Infopoint getsuto da Toghter in Tuscany, nella città più grande della Vallata per trascorrere le feste. Nei giorni scorsi era stato pizzicato anche Gazebo, autore di "I like Chopin" per citarne una, che con un selfie natalizio aveva salutato i suoi fan su facebook.

Chissà se arriveranno altri vip. E poi dopo un breve break avanti fino alla notte di San Silvestro. Per l’ultimo dell’anno, Cortona propone la festa in piazza della Repubblica, sotto alla direzione artistica di Andrea Caneschi andranno in scena Marco Mancini (deejay), Anna Rossi (vocalist), Enrico Giovagnola (sax), Dado Pecchioli (percussioni), Giulio Angori (basso) e la danzatrice aerea Soo Hee Briganti. L’evento comincia alle 22,30 e l’ingresso è libero. Il primo dell’anno si apre con la 15esima edizione della Colazione al Museo, organizzata da Terretrusche, con una dedica speciale al Rinascimento e gli chef che si trasformano in cavalieri: l’evento si apre alle ore 10 al Maec con possibilità di prenotazione. Terzo momento per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo è il Concerto di Capodanno. Alle ore 17 del primo gennaio al Teatro Signorelli si esibirà la Cor Orchestra diretta dal Maestro Alvaro Lozano e Pietro Tagliaferri, solista al clarinetto.