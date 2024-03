"Caro Papa, l’aspettiamo alla Verna". L’invito del vescovo, l’attesa dei frati

Il Papa alla Verna. L’invito del vescovo Migliavacca inaugura il cammino verso una giornata storica. "L’annuncio del vescovo viene incontro e interpreta i sentimenti della nostra comunità". E quel desiderio ora rinnovato dall’invito di una visita al santuario francescano rivolto da Migliavacca al Papa durante la visita ad limina dei vescovi toscani, diventa attesa. L’attesa "di avere il pontefice alla Verna, non per dare lustro alla Verna ma proprio per lui. Pensiamo che un pellegrinaggio nei luoghi dove San Francesco ha ricevuto le Stimmate, sia di consolazione e forza per il ministero del Papa". Fra Guido Fineschi, guardiano dal Sacro Monte, accoglie la notizia con gioia ed è pronto insieme alla comunità francescana a rinnovare l’invito del vescovo nell’incontro con Bergoglio. L’occasione è l’udienza chiesta dal ministro provinciale dei frati minori toscani Fra Livio Crisci. Così, la Verna va dal Papa prima che il Papa salga alla Verna. "Andremo a rinnovare l’invito del vescovo che viene incontro e interpreta i sentimenti della nostra comunità e siamo grati per avergli dato voce; sentiamo la sua vicinanza". A Roma, nei giorni in cui i vescovi toscani si confrontano con il pontefice presentando il lavoro nelle diocesi e ragionando sui punti chiave della pastorale, Migliavacca racconta i momenti salienti: "Papa Francesco ha ascoltato ciascuno di noi vescovi. Abbiamo potuto raccontare la vita della diocesi, presentare le situazioni problematiche, ma anche le ricchezze e le opportunità presenti nelle Chiese che siamo chiamati a servire". Di qui il link sulla Verna nell’anno delle Stimmate che il vescovo aretino ha aperto a Bergoglio: "Ho fatto presente a Papa Francesco le tante belle realtà che abbiamo nel nostro territorio quali Camaldoli, La Verna, Le Celle, Santa Margherita e molte altre realtà di vita spirituale che sono una grande ricchezza. Tra queste ricordavo al Papa che quest’anno ricorrono gli ottocento anni dalle Stimmate di San Francesco, un momento di grazia particolare per la nostra diocesi e abbiamo sentito la vicinanza e la partecipazione del Papa per questo importante evento".

La visita di Bergoglio alla Verna, se le sue condizioni di salute lo consentiranno, potrebbe cadere nel mese di settembre, quando le celebrazioni raggiungeranno l’apice . È ancora lungo il percorso che porterà a fissare il giorno della visita, anche se ci sono due date ipotetiche, cariche di significato, che potrebbero essere prese in considerazione: il 17 settembre, giorno delle Stimmate e il 4 ottobre, giorno in cui sarà chiusa la Porta Santa della Cappella delle Stimmate. C’è un rapporto molto forte che lega il pontefice alla Verna già dal giorno della sua elezione al soglio pontificio. Bergoglio ha scelto il nome di Francesco come faro della sua missione. "Una scelta netta e noi riteniamo che un incontro con Gesù Crocifisso già lo stia facendo con il suo ministero. Perchè Gesù venne crocifisso dai pagani romani ma fu tradito dai suoi; così il pontefice affronta la fatica tavolta di non essere capito o frainteso: già questo costituisce una sorta di stigmatizzazione per lui. Per questo il 5 aprile gli rinnoveremo l’invito del vescovo, perchè pensiamo che la Verna e il messaggio che racchiude possa dare forza, consolazione al suo servizio".

Intanto dal Vaticano il vescovo Migliavacca sottolinea l’attenzione del pontefice che "ha dedicato tanto tempo ad ascoltarci e i suoi interventi hanno accompagnato e commentato in modo molto interessante e arricchente quello che noi andavamo dicendo. Credo che abbia colto una bella condivisione da parte dei vescovi della Toscana, una vita di Chiesa che è presente e attenta alle parole del Papa e gli abbiamo anche detto che la nostra gente di Toscana prega per lui".