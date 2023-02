Caro bollette, dieci consigli per restare a galla

di Gaia Papi

Mercato libero o tutelato? E quale gestore scegliere? Sono notti agitate quelle degli aretini, passate a cercare di arginare o a trovare soluzioni a un problema che lascia insonni: il caro bollette. Tanto caro, che posiziona Arezzo al primo posto in Toscana, per quanto riguarda la tariffa del gas. Ci vengono allora in aiuto i consigli di Federconsumatori, da sempre in prima linea a fianco delle famiglie che si trovano in difficoltà per via di aumenti esagerati delle bollette.

Quale mercato consigliate? "Quello tutelato, per una serie di motivi. Non solo per ragioni economiche, anche se il nuovo intervento di Arera fa ben sperare in un importante diminuzione dei prezzi. Diminuzione che riguarda solo i clienti che hanno un contratto sul mercato tutelato. Per gli altri, valgono regole diverse: in particolare chi ha sottoscritto contratti a prezzo fisso continuano a pagare tariffe fuori mercato" spiega Chiara Rubbiani, presidente di Federconsumatori Arezzo.

Come annunciato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, infatti, dovremmo vedere un taglio del prezzo del gas in bolletta attorno al quaranta per cento. Si tratterebbe della diminuzione più importante degli ultimi dodici mesi, dopo che il prezzo del mercato tutelato ha raggiunto a dicembre il record storico. Il prezzo tornerebbe vicino, quindi, ai livelli visti alla fine del 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Per quale altro motivo scegliere il mercato tutelato? "Garantisce una maggiore tutela per i consumatori che si trovano in una vera a propria giungla di gestori dell’energia".

Sono ben settecento, a dimostrazione di quanto il mercato sia appetibile. Operatori dell’energia che, complice le difficoltà di famiglie e imprese, cercano di contendersi e appropriarsi con offerte vere o presunte il grande mercato. Una vera e propria giungla nella quale per gli utenti non è facile districarsi e che in questa fase vede molte persone spostarsi da un gestore all’altro con la speranza di risparmiare. Come districarsi quindi in questa giungla e individuare un gestore? "Scegliamo un gestore che proponga contratti con prezzi bloccati, non legati ad indicizzazioni. E contratti che non prevedono, in caso di disdetta, penali molto alte. Poi, è bene che abbia una forte componente pubblica al suo interno e un radicamento territoriale con sportelli e persone fisiche alle quali rivolgersi. La storia insegna che chi non ha all’interno municipalizzate e legami con il territorio non si fa remore alcuna a staccare la corrente. Altro elemento: una forte patrimonializzazione a dimostrare che si tratti di una realtà con solide radici e non un’avventura imprenditoriale".

E ancora: "Stiamo molto attenti a operatori spot, meteore che promettono mari e monti. Diffidare dei contratti telefonici: sono molteplici i tentativi di proporre offerte in modo aggressivo e poco trasparente, per lo più attraverso contatti telefonici. E’ sempre opportuno farsi inviare la documentazione per poterla consultare con attenzione prima di aderire all’offerta".

Ultima annotazione: "Insieme alle raccomandazioni che rivolgiamo agli utenti, auspichiamo che venga effettuata quello che da tempo chiediamo: una semplificazione degli operatori e l’istituzione di un albo dei bravi venditori con tanto di requisiti di onorabilità", conclude Rubbiani.