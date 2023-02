Carnevale tra Petrarca e Orciolaia

di Angela Baldi

In attesa delle feste in programma per il martedì grasso, la terza domenica di carnevale propone oggi ancora maschere, sfilate, concerti, carri e travestimenti. L’appuntamento più atteso per la città è quello con il Carnevale dell’Orciolaia tornato con un nuovo format e una nuova location. Dopo la grande presenza di pubblico nelle ultime due domeniche, oggi appuntamento dalle 15 all’interno del Parco Ducci. Senza i tradizionali carri allegorici, resta un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori di circo e giocoleria. Poi i treni, le maschere Disney, Wacky Races, per finire nel paese delle meraviglie di Alice, dove incontrare il Cappellaio Matto accompagnato dal Bianconiglio insieme a una minacciosa Regina di Cuori. Tutto avvolto dalla musica live della Band 23 e dai laboratori di bolle di sapone e palloncini.

Grande partecipazione anche per il Carnevale di Rigutino che torna a colorare le strade del paese oggi tra musiche e stelle filanti. Per il cinquantesimo anniversario è tornato in strada il trenino "Rigutino express", che percorre la zona della festa da molti anni. Anche questa domenica ci sarà la sfilata dei carri allegorici dalle 14.30, ma con una novità. Saranno presenti due nuovi carri, oltre alle molte attrazioni che si terranno sempre nella zona centrale di Rigutino ovest. Oggi dalle 16 anche il trucca bimbi con Miriam Face Panther, mentre domenica 26 si terrà lo spettacolo di bolle di sapone con gli "Elefanti". L’ingresso è gratuito.

Non solo sfilate. Oggi ad Arezzo spazio anche a musiche e danze dal Romanticismo alla modernità. Al Petrarca alle 17 arriva il Concerto di Carnevale, una proposta sinfonica inedita capace di regalare emozioni degne di un concerto di Capodanno ma con un repertorio rimasto finora dietro le quinte e in salsa tutta italiana. Artefice di questa innovazione musicale il Maestro Marco Mantovani che insieme all’orchestra sinfonica Antiqua Estensis di Ferrara, al Coro Catinaccio e al Coro Lunigiana, ha rispolverato e messo in scena, passando al setaccio librerie antiquarie e Conservatorio di Milano, una rassegna musicale che attraversa gli ultimi cinquant’anni.