Carnevale, sorprese e menù dal mondo Mascherate e assalto dei camperisti

di Lucia Bigozzi

Una sorpresa dietro l’altra. Nel regno di re Giocondo il Carnevale tornato nella sua stagione naturale e con già all’attivo un record di presenze - diecimila ingressi -, pesca dal cilindro della festa altre "chicche" per il prossimo fine settimana. Da Carnevale a Campervale il passo è breve. E’ quello che Foiano offre ai visitatori che scelgono di vivere un’esperienza a tutto tondo: allegria, maschere, street food con materie prime del territorio, eventi per grandi e piccini. Già soldout la data del 26 febbraio e prenotazioni a go go per le altre domeniche.

Il Campervale è quasi una cittadina dentro la città del carnevale. Si tratta di tre aree di sosta attrezzate e con tutti i comfort per il popolo dei camperisti, capace di accogliere 80 "case" mobili. Un servizio in più che Comune e associazione del carnevale mettono a disposizione per attirare visitatori nelle quattro domeniche con le sfilate dei carri, fino al 5 marzo. Non è finita qui: l’area di sosta attrezzata è il primo elemento ma al visitatore sarà offerto un pacchetto di opzioni. Il costo della piazzola è di 10 euro che saranno "compensati" con un coupon riservato ai camperisti da spendere in shopping al Valdichiana Village.

E per solleticare il palato e il gusto, sono pronti ticket da un euro a persona per partecipare alla grande "giostra" dello street food, una sorta di ristorante a cielo aperto allestito in Piazzalta con le specialità di chef blasonati e piatti della tradizione chianina ma anche della cucina internazionale. Insomma, un giro del mondo nel piatto. E domenica a mezzogiorno in punto scatta l’evento nell’evento: il cooking show di mister Mario, rivelazione dei social (e non solo) con oltre cinquecentomila follower, tra i professionisti più seguiti. Immancabile il racconto di Foiano e della storia del carnevale: c’è un tour alla scoperta dei tesori d’arte del paese che custodisce il maggior numero di opere robbiane. E alle 10 di domenica mattina in Galleria Furio del Furia, un tuffo a teatro per scoprire tutto sulla festa foianese nel racconto scritto da Enzo Ferraro e interpretato da Marcello Bernardini e Riccardo Bernini dal titolo "Vademecum al paese e al carnevale".

Sorprese inseguono sorprese. Alle 17 c’è la prima "scoriandolata": un rito collettivo che attira migliaia di persone immerse nel divertimento e nella musica dei dj che lanceranno un pioggia di coriandoli avviando la "battaglia" dalla terrazza delle logge del grano. Eppoi ci sono le mascherate che domenica si esibiranno con un brivido in più: a giudicare la performance sarà una giuria composta da coreografo, scenografo, costumista e critico d’arte, che dovrà scegliere quella più bella, quella da premiare. Una gara nella gara.