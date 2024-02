Carnevale, raffica di appuntamenti. Eventi tra solidarietà e divertimento

CORTONA

A Cortona sei appuntamenti dedicati ai bambini con iniziative in costume fra solidarietà e divertimento. Il carnevale è di scena anche nella città etrusca con numerose iniziative. Si parte proprio oggi con il "Giovedì grasso" al Centro sociale di Terontola, grazie all’organizzazione del Calcit Valdichiana. Dalle 16 alle 18,30 non mancheranno giochi e merenda per i bambini, mentre la sera è in programma una cena con accompagnamento musicale. I proventi saranno destinati alle iniziative che l’associazione porta avanti sul territorio a partire proprio da quello denominato "prendiamoci Cura di Chi si Prende Cura", in collaborazione con l’oncologia dell’ospedale della Fratta, i medici di medicina generale della zona/distretto Valdichiana e la cooperativa sociale Polis, a cui è stato affidato il servizio di aiuto al caregiver e familiari che assistono a domicilio pazienti in cure palliative Gli appuntamenti dedicati al carnevale proseguono domani alle 21 al Circolo Arci di Ossaia, dove il Fotoclub Etruria organizza "’Na serata de’ veglia all’Orsea", con la presentazione di fotografie dedicate al mondo contadino con degustazione degli "strufoli" e vin santo.

Sabato dalle 16,30, sempre ad Ossaia, si tiene la festa di carnevale, con trucca bimbi, giochi e dolci. Alle 21,30 intrattenimento musicale e premiazione delle maschere più belle. Festa anche a Camucia. L’associazione "Insieme per le famiglie", in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, dà appuntamento alle ore 15 in piazza Sergardi a Camucia con "Mary Poppins e il mondo incantato", giochi, gonfiabili, animazioni e curiosità gastronomiche dedicate ai più piccoli. La festa di carnevale di Terontola è in calendario domenica. Dalle 15,30 l’appuntamento è al Centro sociale, con la partecipazione dei bambini dei nidi e delle scuole del paese per un pomeriggio di musica, golosità e le creazioni dei bambini. Da Terontola a Mercatale. Qui la Proloco Val di Pierle organizza una rassegna di carri allegorici con partenza alle 14 da Mengaccini, passaggio a Lisciano Niccone e Mercatale dove si tiene la merenda e animazione musicale. Martedì 13 febbraio, al Teatro Signorelli dalle 16, sarà ancora il Calcit Valdichiana ad organizza un appuntamento per bambini. La.Lu.