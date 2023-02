Carnevale non stop e due compleanni storici

di Lucia Bigozzi

E’ il gioco della complicità, la danza delle mascherate che si contendono lo scettro della gara, è l’esplosione dei colori, il fascino dei giganti di cartapesta che sfiorano i tetti dei vicoli, è l’allegria dei bambini che nel regno di re Giocondo sono protagonisti di una festa nella festa. A Foiano oggi il carnevale cambia pelle lasciando alla domenica del debutto il verdetto sul carro vincitore (già consegnato al notaio) e l’ansia dei cantieristi. La giuria ha già scelto e dunque oggi la festa si allarga e si smarca dalla competizione tra Rustici, Azzurri, Bombolo e Nottambuli che solo i foianesi conoscono e sanno vivere fino in fondo. Oggi Re Giocondo apre le porte al popolo che viene per divertirsi (già 50 le prenotazioni per le piazzole camper da tutt’Italia) coinvolgendolo in uno spettacolo senza sosta. Diecimila presenze sette giorni fa, oggi si punta al bis. Tutto ricomincia stamani con il tour alla scoperta dei tesori d’arte e un focus sulle opere dei Della Robbia che qui avevano aperto bottega. Foiano è il paese che custodisce il maggior numero di manufatti robbiani, a partire dalla Madonna della Neve (statua in ceramica invetriata bianca e blu cobalto a tutto tondo) al complesso della Crocifissione composto da statue a grandezza naturale. Chi arriva da fuori, può scoprirli in un percorso che culminerà nello spettacolo teatrale alla Galleria Del Furia, scritto da Enzo Ferraro e intrepretato da Marcello Bernardini e Riccardo Bernini, dedicato alla storia del Carnevale e del paese.

L’orologio della Torre batterà 12 rintocchi: è il mezzogiorno di "cuoco" perchè in Piazzalta, trasformata nel ristorante a cielo aperto dello street food, c’è l’esibizione di Mister Mario, chef amatissimo dal popolo dei social. Da Napoli a Foiano con furore: proporrà i suoi "piatti di battaglia" creati con le materie prime della Valdichiana: dall’aglione al pomodoro. L’area dello street food una settimana fa ha garantito pasti per oltre mille persone, un record per gli organizzatori. Nel pomeriggio giganti di cartapesta nelle loro evoluzioni, ma ad animare spettacoli itineranti saranno le street band. Eppoi l’attesissima "scoriandolata", ormai un must. "L’intento è far vivere il pathos del Carnevale anche agli ospiti che non conoscono la nostra tradizione", commenta Marco Giramondi, responsabile comunicazione dell’associazione che presiede la manifestazione. Per i più piccoli c’è un pezzo di paese off limits agli adulti (tra piazza Nencetti, Mazzini e la Collegiata) dove fantasticare sulla giostra, scatenarsi sui gonfiabili, immedesimarsi negli eroi più amati, attraversare le praterie della fantasia a bordo di un treninoi colorato: è tutto gratis e senza limiti.

C’è di più: re Giocondo celebra due compleanni speciali. Ricorrono i 90 anni dei cantieri Rustici e Azzurri fondati nel 1933. Il popolo del cantieristi è in fermento, l’elettricità del clima anima le feste e prepara il momento della cerimonia solenne. I Rustici stanno lavorando a un evento estivo (dopo l’assaggio all’apertura degli uscioni: mega orologio digitale con il numero 90 e le foto dei carri più belli appesi a un sipario), gli Azzurri a una serata a sorpresa durante la cena sociale. Con un racconto per immagini, foto e testimonianze, lungo un cammino che ripercorre un secolo di storia.