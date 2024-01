Carnevale, la carica dei 10 mila. È una sfida senza pronostico. I carri tra Freud e Petrarca

È la carica dei 10mila per il primo corso mascherato a Foiano della Chiana. Eh sì perché sono venuti un po’ da tutt’Italia (e anche da fuori) per immergersi in quello spettacolo, surreale e grottesco, che soltanto il paese di Re Giocondo sa offrire al pubblico. Lo ha detto senza mezzi termini anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani da sempre presente alla manifestazione che anche ieri non si è perso nonostante l’agenda fitta di impegni. "Il Carnevale di Foiano rappresenta la Toscana: è la festa del nostro modo di vivere i rapporti", ha detto il presidente che si è anche soffermato sui lavori al teatro Garibaldi che grazie al finanziamento della Regione avrà presto nuova vita. Ma insomma: le candeline che spegnerà quest’anno l’evento di Foiano sono 485, che inevitabilmente gli valgono il titolo di Carnevale più antico d’Italia. Titolo che i cantieristi hanno onorato con le loro creazioni: i carri allegorici, quelle meraviglie di cartapesta che sono il frutto di un autentico lavoro di squadra quotidiano, portato avanti dai sostenitori 365 giorni all’anno.

"I carri sono ogni anno più belli: ormai il livello è altissimo", è il giudizio unanime tra gli esperti così come ai "visitatori comuni". Non è un caso che appena i giganti di cartapesta si sono palesati nella tradizionale apertura degli uscioni un po’ tutti sono rimasti a bocca aperta: sia i supporter del rispettivo cantiere che gli avversari che hanno applaudito (chi più chi meno) il lavoro fatto dagli avversari. Ma alla fine vincerà soltanto un cantiere: la giuria ha già espresso il suo verdetto, verdetto che è dentro la cassaforte, sigillato, fino all’ultima domenica di carnevale il 25 febbraio quando verrà data lettura del testamento di Re Giocondo che svelerà chi ha convinto i cinque giurati.

Un pronostico? Impossibile. I Rustici cercano il riscatto: la vittoria manca dal 2020 e adesso l’obiettivo è ri-alzare la testa. Ci proveranno con il loro carro "Terapia d’urto" che tra Freud e Amleto offre uno spunto di riflessione sulla "stupidità" dell’uomo, sempre pronto a farsi male.

E poi c’è Bombolo: i biancorossi quest’anno festeggiano i loro primi 90 anni e quale modo migliore di festeggiare se non con un tris? Anno scorso strapparono la vittoria mettendo a segno un bis e quest’anno tenteranno la tripletta com "Metamorphosis", carro che mette al centro il rapporto che c’è tra l’uomo e l’arte, descritta come un demone che fa agire senza ragionare.

Ci proveranno anche i Nottambuli che sono a digiuno ben dal 2017: i gialloneri si sono ispirati ai versi del Petrarca e del suo canzoniere. Si chiama "et non s’arresta una hora" la loro creazione che va a indagare sulla concezione tempo e come presente, passato e futuro influenzano il nostro vissuto.

Per finire ci sono gli Azzurri, ultimi a uscire dalla loro "tana" che non rialzano la coppa dal 2018: sono stati loro a chiudere le danze con il loro "Autoritratto" che prende spunto dalla storia di Dorian Gray e mette in scena una riflessione sul tema dell’immagine e come questa influenzi, mai come oggi, la percezione che noi abbiamo di noi stessi. Ancora manca un mese ma un vincitore c’è già: è il tutto il Carnevale.