Carnevale in notturna I carri sfilano in centro Serata di musica e festa

di Luca Amodio

I giganti di cartapesta tornano protagonisti nel regno di Re Giocondo. A Foiano della Chiana è di nuovo Carnevale: oggi per le vie del centro storico la scena è tutta per i carri allegorici. Sì è il D Day della manifestazione estiva ma a dire il vero si è già cominciato ieri sera. Con la propiziatoria.

Oltre in mille a tavola, là davanti al quartier generale dei cantieri, dove i 365 giorni all’anno i cantieristi sono al lavoro per preparare il carro più bello.

Quest’anno a vincere è stato Bombolo, in uno storico bis che ha significato, tra l’altro, la terza vittoria in quattro edizioni. Un record firmato dai biancorossi. Ma insomma, proprio davanti agli uscioni in cui lo scorso 5 febbraio i carri si palesarono al pubblico c’è stata la grande festa fino a notte.

Una grande festa. Iniziata già dal pomeriggio, alle 18 con l’inaugurazione del defibrillatore acquistato dall’associazione del Carnevale di Foiano della Chiana, con il supporto della Pubblica Assistenza, che è stato installato proprio nel laboratorio dei cantieri. Poi cena e musica, stessa formula dell’anno scorso, che ha significato una cena prenotazioni andate sold out in soli 45 minuti.

Ma il "grosso" dell’appuntamento estivo viene oggi.

Ritorna il corso mascherato per le vie del paese del borgo della Valdichiana. Pronti, attenti, via. Si parte alle 16.30.

Ad aprire le danze c’è la presentazione dei lavori realizzati dalle elementari per il progetto "Scuola di cartapesta". Come ormai da qualche anno, una cinquantina degli alunni delle quarte hanno realizzato, grazie all’aiuto ad hoc dei maestri cartapestai, dei veri e propri carri allegorici mignon.

Un modo per portare avanti la tradizione e "incentivare il ricambio generazionale", anche se molti ragazzi sono già cantieristi junior. L’iniziativa è possibile grazie a "Dj’s for children", il gruppo di Dj del territorio, che ogni anno propone la sua musica devolvendo il suo compenso per la realizzazione del progetto.

Poi, ancora musica. Saranno due i palchi nel centro storico foianese: uno in piazza Matteotti e uno nell’area dedicata allo street food, tra piazza Alta e piazza Cavour, dove andranno in scena canzoni vintage con tanto di vinili. Spazio poi al gruppo Zastava, una street band folkloristica che si esibirà sia a metà pomeriggio che prima di cena.

Alle 21.30 la scena è tutta loro: inizia la sfilata dei giganti di cartapesta per le vie del paese, con tanto di mascherata. E poi, dopo il corso mascherato, ancora festa: e musica con gli amici di Dj for Children.