Carnevale, i Rustici aprono la sfilata. Domenica la prima uscita dei carri

Rustici, Nottambuli, Bombolo e Azzurri a chiudere. Così ha deciso il sorteggio: è questo l’ordine con cui i giganti di cartapesta dei cantieri di Foiano si paleseranno al pubblico per l’attesissima apertura degli uscioni di domenica prossima, quando inizierà l’edizione 485 del Carnevale di Foiano della Chiana.

"Terapia d’Urto" è il tema scelto dai Rustici: tra Amleto e la psicanalisi, il carro racconta un’umanità alla deriva dove, mentre la terra brucia tra plastica e montagne di rifiuti, i potenti del mondo continuano a farsi la guerra. Per i nottambuli l’ispirazione viene dal poeta aretino Petrarca e dal suo canzoniere: "Et non s’arresta una hora" si intitola il loro carro che ricorda il monito che non c’è rimedio al passato né freno al futuro e il rischio è quello di non vivere nemmeno il presente.

"Metamorphosis" è invece la traccia scelta da Bombolo per andare "oltre la forma" perché la metamorfosi è intesa come un atto di un vero processo evolutivo, un significato profondo del cambiamento e della ricerca di un sé che si espande. E infine "Autoritratto" con cui gli Azzurri scenderanno per le vie del centro: prendendo spunto dalla storia di Dorian Gray, un bellissimo ragazzo che ha venduto la sua anima in cambio dell’eterna giovinezza, il cantiere propone una riflessione sul tema dell’immagine e come questa abbia influenzato - mai come oggi quella percezione che noi abbiamo di noi stessi.

Insomma temi vari ed eterogenei che anche per quest’anno hanno lasciato tanta curiosità in una piazza Matteotti gremita e pronta a tifare i propri colori nel momento del sorteggio. E’ vero: da ieri il tema e l’anima dei carri è stato reso pubblico ma è ancora niente rispetto allo spettacolo che renderanno i carri di cartapesta quando si mostreranno in tutta la loro possenza.

Chissà come ognuno di loro impersonificherà i temi trattati. Tema complesso dalla forte carica sociale, anche psicologica ed etica se vogliamo, che evidenziano ancora una volta il grande lavoro che c’è dietro a quello spettacolo che per 5 domeniche l’anno si snoda per le vie del borgo della Valdichiana che ormai in questi giorni è diventato a tutti gli effetti il paese di Re Giocondo. "Le novità saranno tante: quella assoluta sarà la trasmissione in streaming che faremo ogni corso mascherato con tanti ospiti famosi come Alessandro Paci e i Sette Cervelli - rivela Andrea Capannelli da quest’anno alla guida dell’associazione del Carnevale - e poi quest’anno abbiamo deciso per evidenti motivi di dedicare l’edizione 485 alla Zinfarosa e alla donna, con tante iniziative sulla violenza di genere".

"Siamo già in clima carnevalesco ma oggi il ringraziamento va a chi ha lavorato tutto l’anno per mettere in piedi questa manifestazione: grazie al comitato ma soprattutto a tutti i cantieristi", le parole del primo cittadino Francesco Sonnati.

"Non vediamo l’ora di aprire le nostre uscioni: abbiamo già tantissime prenotazioni da tutta Italia e anche da fuori dei confini - dice Jacopo Franci, vice sindaco - Foiano è pronta a dare spettacolo".