Carnevale, è il giorno del verdetto Ospiti Vip applaudiranno il vincitore

di Luca Amodio

"Passione. Tensione. Emozione. Nervosismo. Allegria. Rabbia. Gioia. Tutto questo e molte altre sono le emozioni che si provano al Carnevale e tutto questo per arrivare a lei: alla coppa della vittoria". Si legge così sulle pagine social del Carnevale di Foiano, un prisma di emozioni, insomma, anche contrastanti, che si respirano nel paese di Re Giocondo da ormai un mese.

Passioni che oggi esplodono per il gran finale del carnevale più antico d’Italia. Era il 5 febbraio quando, dopo due anni di stop, i giganti di cartapesta erano tornati a dominare la scena tra le vie del borgo della Valdichiana. Con temi e significati attuali, seppur ricercando il soggetto nel passato, si erano palesati i carri allegorici all’apertura degli uscioni: con Charlie Chaplin gli Azzurri, con Moby Dick Bombolo, con l’allegoria di Herman Cortes i Nottambuli e con la storia di Lisistrata i Rustici. Il risultato? Una manifestazione con migliaia di presenze andata avanti per tre domeniche, una gara a suon di mascherate e sfilate che ha raggiunto livelli altissimi: "mai così belli, i carri", dicono in molti a encomiare il lavoro fatto, giorno dopo giorno, dai cantieristi per mettere su il loro gioiellino di cartapesta.

Ecco perché la vittoria va oltre al trofeo: perchè il Carnevale da sempre aggrega una comunità che, generazione dopo generazione, è unita per tramandare la tradizione. E sarà così anche oggi per l’ultima danza. Si inizia alle 10 con l’uscita dei carri dal loro quartier generale. Ma per l’ultimo corso mascherato si dovrà attendere le 15 anche se intanto ci saranno le parate disney, le visite guidate e i cooking show a intrattenere il pubblico. E dopo la sfilata, il quinto corso mascherzato, ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di conoscere il vincitore, ma ci penserà il dj set a stemperare la tensione. Poi finalmente l’ultimo atto, alle 20 quando andrà in scena il funerale di Re Giocondo, la Rificolonata: il Re del Carnevale, sotto forma di fantoccio di cencio e paglia, imbottito di castagnole, con sul petto dipinto il numero dell’edizione svolta, viene portato in piazza dai sudditi che celebrano il suo "funerale".

Segue la mascherata finale dei quattro Cantieri con un piccolo carro a tema ciascuno insieme ad un corteo di cantieristi, ognuno con le sue bandiere. Allora - finalmente - si dà lettura del Testamento dove vengono letti, e ironizzati, in rima i fatti del regno del carnevale. E poi, dopo tante risate, si arriva al verdetto stilato dalla giuria. Allora un cantiere alzerà la coppa proprio mentre Re Giocondo verrà dato in pasto alle fiamme.

Per la sfilata finale ci saranno anche ospiti Vip.

Al taglio del nastro presenziò Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Oggi sono attesi il prefetto Maddalena De Luca, il presidente della provincia Alessandro Polcri e la direttrice del Dis, servizi segreti, Elisabetta Belloni.