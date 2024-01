Carnevale, è già conto alla rovescia. Cinque le sfilate in programma. La prima uscita il 28 gennaio

L’epifania tutte le feste porta via? No, non a Foiano della Chiana: anzi, da oggi inizia il countdown ufficiale per Carnevale più antico d’Italia che quest’anno si avvia alla sua 485esima edizione. Come da tradizione, salvo maltempo, oggi pomeriggio andrà in scena l’iniziativa "Befane dei cantieri": le quattro befane dei quattro cantieri foianesi incontreranno alle Logge del Grano i bambini di Foiano della Chiana per un momento di divertimento con musica e leccornie. Sarà l’evento che sancirà la chiusura delle festività natalizie e darà ufficialmente inizio al periodo carnevalesco che quest’anno "cade prima". L’uscita dagli uscioni dei quattro giganti di cartapesta è infatti in programma già domenica 28 gennaio: mancano soltanto 22 giorni al D-day in cui i carri allegorici si paleseranno al pubblico. Una folla che negli anni è cresciuta sempre di più: ci sono i cantieristi, quelli che mettono in piedi i carri e sono al lavoro 365 giorni all’anno per portare avanti la tradizione del paese; ma non solo visto che ogni domenica, coloro che arrivano nel borgo del carnevale come turisti sono più di 10mila.

Il 28 gennaio sarà anche il giorno del primo corso mascherato, quello in cui la giuria stilerà il suo verdetto, poi avanti per un mese, fino al 25 febbraio. Quello sarà il giorno della Rificolonata, quando il Re del Carnevale verrà dato in pasto alle fiamme e soprattutto quando verrà data lettura del suo testamento, che precede il pubblico annuncio dei vincitori del carnevale in corso.

Ma ancora di mezzo c’è tutto il Carnevale ed è pressoché impossibile fare un pronostico alla cieca su cui sarà il vincitore. Intanto, giovedì 25 è in programma la conferenza stampa di presentazione che, novità di quest’anno, si terrà in piazza Nencetti (e non in sala Gervasi) vista la grande affluenza: quel giorno ogni cantiere presenterà il suo carro e ci sarà l’attesissimo sorteggio per l’uscita dei carri dagli uscioni.

E poi ci saranno anche alcune novità, alcune in attesa di conferme altre certe: tra queste c’è l’area food che visto il successo di anno scorso verrà riconfermata ed anzi ampliata. Ogni domenica ci sarà un cooking show con tanto della partecipazione dell’associazione italiana dei food blogger: ogni esibizione gli chef metteranno in mostra i prodotti tipici del territorio rivisitando i piatti della tradizione. E poi da quest’anno c’è anche un’altra mission: quella di riscoprire la Zinfarosa, la moglie del Re del Carnevale, illustrata nelle locandine ufficiali del Carnevale disegnata da Camilla Falsini anche per il 2024. Dulcis in fondo, ci saranno anche dirette live durante i corsi mascherati che verranno trasmesse sia nei due maxi schermi dentro il centro storico sia sui canali social. Ci saranno anche degli ospiti: come Alessandro Paci e i Sette cervelli.