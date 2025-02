Carnevale, domani c’è il bis. È la sfida tra le mascherate. Seconda uscita per i carri

È nuovo conto alla rovescia a Foiano della Chiana. Domani è in programma l’attesissima seconda giornata di festa e divertimento per il Carnevale della città. I mastodontici carri allegorici torneranno a sfilare per le vie del centro storico per la gioia dei tanti visitatori che torneranno ad affollare Foiano. Dopo le oltre 5000 presenze della prima domenica, gli organizzatori puntano ad eguagliare o, se possibile, a superare, questa soglia. Lo stesso sindaco di Foiano Jacopo Franci ricorda: "abbiamo avuto un record nelle sottoscrizioni degli abbonamenti, molti sono concittadini foianesi appassionati, ma quest’anno abbiamo registrato anche numerose persone che vengono da fuori città che hanno scelto di venire al carnevale non una sola volta nel mese, ma che hanno programmato più giornate". E se nella cassaforte del comitato carnevale è già al sicuro il verdetto su chi sarà il vincitore di quest’anno per i carri allegorici, questo fine settimana sarà la volta delle mascherate. I giurati, un pittore, un coreografo, un costumista, un critico d’arte e un giornalista, saranno, infatti, chiamati al voto anche in questa seconda domenica dopo che all’inaugurazione avevano già detto la loro compilando le pagelle dei vari carri dalle quale verrà decretato il vincitore che verrà svelato soltanto l’ultima domenica di Carnevale, il 9 marzo, quando verrà data lettura del testamento di Re Giocondo.

Le mascherate dei cantieri fanno da corredo ai carri allegorici, con colori sgargianti e bellissime coreografie. La mascherata è parte essa stessa del carro ed è composta da varie figure che si alternano al ritmo di musica, creando bellissime coreografie che completano il carro allegorico in tutta la sua bellezza e maestosità. Sono almeno 500 coloro che scenderanno in piazza a ballare per il proprio cantiere ognuno pronto a fare il suo per portare a casa la vittoria. Anche questa domenica sarà rispettato l’ordine di ingresso nel centro storico I primi saranno i Nottambuli, con il carro "Liberi dal Dominio". A Seguire gli Azzurri con "Canto d’Amore", poi i Rustici con "Alla ricerca del Canto Perduto" e infine Bombolo con "Sul filo del Rasoio". Il via ai festeggiamenti già dalla mattina con l’apertura delle attività dalle ore 11 per i più piccoli. In Piazza Nencetti e Piazza della Collegiata sono posizionati e disponibili per tutta la giornata giochi gonfiabili e altre attrazioni gratuite per i più piccoli. Ospite speciale di questa domenica la magia del "Viaggiatore Magico". In piazza Matteotti è in programma l’aperitivo "Barnevale" mentre aprirà anche l’area street food in piazza Cavour.