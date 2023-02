Carnevale dei ragazzi Un boom di presenze

MONTEVARCHI

La città si è trasformata in una piccola Viareggio nella prima giornata delle sfilate del Carnevale dei ragazzi. Tutto esaurito e più di 5 mila presenze domenica scorsa in centro con vie e piazze prese d’assalto soprattutto dalle famiglie tornate a far festa dopo due anni di pandemia. Un successo frutto del lavoro corale del Comune, del Comitato organizzatore e delle varie realtà associative cittadine che hanno allestito i 4 carri allegorici, incentrati sui temi del mare e dell’ambiente, dei vichinghi, grazie ai ragazzi dell’associazione Zorba, della musica, con gli allievi dello Studio Danza Caroline, e sulla storia di Pinocchio, con il gatto, la volpe e l’abbecedario, donati dal nido d’infanzia di Roma e le pitture dei palazzi e dei monumenti della città realizzate dagli artisti montevarchini. Il tutto accompagnato dai "Super Mario Bros" della parrocchia di Santa Andrea Corsini e dal Corpo Musicale Giacomo Puccini. E non nasconde la propria soddisfazione l’assessore Sandra Nocentini: "E’ bello vedere il centro di Montevarchi arricchirsi di carri, sorrisi e colori, proprio come tradizione vuole. Mi fa piacere che la straordinaria partecipazione sia il frutto di un lavoro importante di questa amministrazione con la collaborazione attiva di tante persone. Un valore che voglio sottolineare perché non è scontato l’impegno continuo delle associazioni e dei singoli cittadini che lavorano insieme per un obiettivo condiviso con un forte senso della comunità che cresce ogni giorno. Vedere tutte le volte le vie e le piazze piene nel nostro centro storico ci spinge e ci incoraggia a proseguire il cammino". In chiusura l’esponente della Giunta guidata dal sindaco Silvia Chiassai Martini ha ringraziato quanti hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita dell’evento che sarà replicato il 19 febbraio e il martedì grasso.