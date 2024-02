Carnevale con l’occhio al meteo. Orciolaia annullato, gli altri corsi

Una nuova domenica di Carnevale con un occhio al meteo, in attesa del gran finale del martedì grasso con carri, trenini e sfilate in tutta la provincia. E’ stata annullata a causa delle condizioni meteo sfavorevoli l’ultima uscita oggi del carnevale aretino dell’Orciolaia. L’evento doveva svolgersi al parco Ducci, in zona Montefalco dalle 15 come avvenuto nelle ultime due domeniche, ma è stato annullato dal comitato organizzativo. Per tutti gli altri carnevali, se le condizioni meteo di oggi non permettessero le uscite, la festa è solo rimandata alla domenica successiva il 18 febbrio. Riviata l’ultima uscita per il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano causa maltempo. Ritorna in pista domenica 18. Ci sarà il concorso Maschera d’oro per tutti i bambini appuntamento dalle 14 nel centro storico. Inoltre grande chiusura con il funerale di Re Giocondo e cuccagna gratis per tutti. Ingresso libero, durante la giornata di domenica 18 saranno presenti giochi, gonfiabili, bolle giganti, trucca bimbi, bande musicali strand gastronomici. Torna oggi lo storico Carnevale dei bambini di Rigutino, dalle 14.30, sfilata dei carri, sarà possibile incontrare Minnie e Topolino e anche quest’anno è prevista la gara a premi per tre categorie: il costume più realistico, il più originale e il più stravagante. Oggi l’artista Fire Aida si esibirà con coreografie uniche sui suoi trampoli. Immancabile la presenza del "Rigutino express", il trenino che da anni percorre la zona della festa e la trucca-bimbi. Ingresso gratuito. Anche qui in caso di condizioni meteo avverse, la festa è riomandata al 18 febbraio. Torna il Carnevale nel centro di Sansepolcro dove alle 14:30 è previsto il ritrovo dei gruppi mascherati a Porta Romana mentre il corteo prenderà il via alle 15. Alle 17 premiazione delle maschere e alle 17.30 estrazione della Super Tombola con 1000 euro in palio. Alle 18:30 tutti a festeggiare a suon di musica. A Montevarchi torna il Carnevale dei Ragazzi, oggi e martedì 13 transiteranno in via Roma 5 carri, uno in più rispetto al 2023, dedicati al Mare, al burattino di Collodi simbolo dei festeggiamenti e altri curati dall’associazione Zorba e da Studio Danza Caroline.

Non mancherà il trenino, protagonisti i bambini che avranno a disposizione il luna park nelle piazze Varchi e Vittorio Veneto. Torna la festa di Carnevale a San Giovanni con i carri allestiti dai volontari della Società del Carnevale sangiovannese e le sfilate oggi e martedì 13 febbraio dalle 15 nel centro storico. Novità il trenino su cui tutti potranno salire per un giro nel cuore della festa. Oggi e il 13 febbraio Terranuova ospita Carnevaliamo, l’iniziativa organizzata dall’associazione ProLoco dedicata alla festa in maschera più attesa. Carri allegorici con la sfilata nel centro, oggi piazza del Comune e via Roma ospitano il mercatino dell’usato e degli hobbisti così la partenza dei carri è in piazza San Francesco; infine, martedì 13, la sfilata partirà da piazza della Repubblica alle 16. A Cortona oggi la Proloco Val di Pierle organizza una rassegna di carri allegorici con partenza alle 14 da Mengaccini, passaggio a Lisciano Niccone e Mercatale con merenda e animazione musicale. Martedì al Teatro Signorelli dalle 16, il Calcit Valdichiana organizza la sfilata delle mascherine. Oggi dalle 15 in piazza Santo Stefano a Pieve maschere, musica, giochi con la Proloco.