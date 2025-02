Carnevale, buona la prima. Cinquemila persone hanno invaso Foiano

"Davvero tanta emozione e soddisfazione". Sono le parole del presidente del Comitato Carnevale di Foiano Andrea Capannelli (nella foto) all’indomani della prima partecipatissima sfilata della manifestazione. Un’edizione baciata dal sole che ha reso l’avvio decisamente in discesa. "Il meteo ci ha davvero premiato - conferma ancora Capannelli – considerando solo il maltempo che aveva imperversato fino a poche ore dall’inizio. L’affluenza è stata tantissima, oltre il previsto, quindi ottima sotto ogni punto di vista. Ha lavorato benissimo anche lo street food, che quest’anno ha offerto anche maggiore varietà rispetto agli anni passati. Altro successo è l’area giochi che è stata ampliata, ad un’ulteriore piazza e la risposta delle famiglie non è tardata ad arrivare. Il presidente del carnevale si è detto onorato anche della folta presenza di autorità al taglio del nastro. "Non capita tutti i giorni di avere ospiti di livello, a cominciare dal presidente della regione Eugenio Giani che ci ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza. Con noi anche il Prefetto, per lui si trattava della prima volta. Lo abbiamo invitato anche alle altre domeniche di festa, spero che torni. Insieme a loro anche dirigenti Asl con il direttore generale Asl Mario Torelli e i sindaci dei paesi limitrofi. Questo ci conferma che non siamo un carnevale qualunque e ci tengono in tanti alla nostra manifestazione".

Il bilancio della prima giornata parla di oltre 5000 presenze. A fare la parte da leone, nemmeno a dirlo, sono stati i mastodontici carri allegorici realizzati con maestria dai 4 cantieri cittadini che hanno sfilato per le vie del centro storico. I Nottambuli, primi a presentarsi al pubblico hanno presentato "Liberi dal Dominio". A Seguire gli Azzurri con "Canto d’Amore", dai Rustici con "Alla ricerca del Canto Perduto" e infine Bombolo con "Sul filo del Rasoio". "Credo che quest’anno il Carnevale di Foiano abbia lanciato un’edizione ancora più scoppiettante", ha confermato il primo cittadino Jacopo Franci.

"Come sempre il plauso va ai quattro cantieri ed alle centinaia di persone che per un anno interno lavorano per regalarci questa manifestazione. Tutta la comunità di Foiano è coinvolta e credo che questo si veda chiaramente nella partecipazione e nell’entusiasmo. Quest’anno, poi, vi è stato uno sforzo in più e siamo andati ad arricchire il programma con eventi anche il sabato, segnale che il carnevale è diventato motore non solo culturale e sociale, ma anche economico". Franci conferma l’affezione alla manifestazione. "Abbiamo avuto un record nelle sottoscrizioni degli abbonamenti, molti sono concittadini foianesi appassionati, ma quest’anno abbiamo registrato anche numerose persone che vengono da fuori città che hanno scelto di venire al carnevale non una sola volta nel mese, ma che hanno programmato più giornate". Decine anche i camper arrivcati da tutta Italia arrivati. Dalla prossima settimana sono programmate gite e pullman da tutta Italia.