Carnevale atto secondo: un trionfo di folla

di Luca Amodio

Sono stati migliaia gli ingressi alla seconda domenica del Carnevale di Foiano della Chiana. E per le prossime settimane potrebbe andare ancora meglio. Sì, perché, sono previsti più di 100 camper in arrivo e diverse decine di pullman di turisti infatuati dalla magia che si respira nel paese di Re Gioconda, ci racconta il vicesindaco Jacopo Franci. Anche ieri l’altro coloro che avevano scelto di muoversi su quelle case su due ruote erano stati circa una settantina di nuclei, attratti anche dalla nuova formula del campervale. Cioè? Un’idea pensata dagli organizzatori che ha offerto ai turisti la possibilità di vivere a tutto tondo l’emozione e l’atmosfera del carnevale, mettendo a disposizione tre aree di sosta ben attrezzate per tutto il popolo dei camperisti. Ma non finisce qui, perché coloro che hanno risposto presente all’offerta hanno beneficiato di una sorpresa extra, accedendo gratuitamente allo spettacolo "Foiano, storie e filosofia",debuttato ieri, che ha ripercorso sia le origini storiche del paese che del Carnevale.

E non è stata l’unica chicca della giornata. Niente affatto. Perchè per le vie del borgo della Valdichiana, oltre ai protagonisti, i giganti di cartapesta che hanno sfilato per il secondo corso mascherato ce ne sono state eccome di sorprese.

Intanto, come vuole la tradizione dal 2001, si sono sfidate anche le quattro mascherate dai cantieri ma anche in questo caso ci sarà da aspettare fino all’ultima domenica, in calendario il 5 marzo, quando verrà data lettura del testamento di Re Giocondo e dunque il verdetto stilato dalla giuria, sia per il miglior carro che per la più bella mascherata. I risultati, già stati assegnati dalle due giurie, sono adesso blindati in cassaforte sotto un’aura di assoluto silenzio. Ma veniamo alle tante iniziative collaterali perché gli organizzatori quest’anno ne hanno tirati fuori di conigli dal cilindro, proprio per omaggiare il ritorno del Carnevale, edizione 484, in cui dopo due anni di stop si è riappropriato della sua stagione.

Ed eccolo allora un altro bomber dei social: dopo l’esordio di Wikipedro per l’apertura degli uscioni, è andato in scena Mister Mario, foodblogger dal seguito di quasi mezzo milione di followers su instagram che nella piazza dello street food si è cimentato in due cooking show durante la mattinata. "Carri stupendi", ha commentato il cuoco sulla sua pagina Instagram. E poi, in scena la scordianolata da guinness ma anche anche le melodie balcaniche con gli Zastava Orkestar e ancora la parata Disney e dei Pirati dei Caraibi.