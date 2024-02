Carnevale a Sansepolcro: una festa di colori, maschere e allegria

Arezzo, 7 febbraio 2024 – Sansepolcro si prepara a vivere un’esplosione di colori e allegria con il tradizionale Carnevale, un evento atteso e amato da grandi e piccini.

La festa si terrà domenica 11 febbraio e promette divertimento per tutti. Il centro di Sansepolcro sarà il cuore pulsante della festa, con il ritrovo dei gruppi mascherati previsto alle 14:30 presso Porta Romana.

Alle 15:00 prenderà il via il corteo, che attraverserà le vie della città regalando spettacolo e divertimento. Alle 17:00 sarà il momento tanto atteso della premiazione dei gruppi mascherati, un’occasione per celebrare la creatività e l'originalità di chi ha partecipato con entusiasmo.

Alle 17:30 ci sarà poi l’estrazione della Super Tombola organizzata dall'associazione Le Centopelli, con la possibilità di vincere ben 1000 euro. La giornata culminerà alle 18:30 con una festa all’insegna della musica, dove tutti potranno lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla gioia di vivere.

Capofila di questa straordinaria manifestazione sarà, come da tradizione, l’iconica figura di Senzabriglie, la maschera simbolo del Carnevale di Sansepolcro. Senzabriglie, con il suo carattere e il suo fascino intramontabile, incarna l’anima della città e dei suoi abitanti, rendendo il Carnevale di Sansepolcro un evento unico e indimenticabile.

Sul palco a condurre la festa l’instancabile Andrea Franceschetti accompagnato da Silvia Epi. Non mancate! Venite a festeggiare con noi il Carnevale, un momento di spensieratezza e divertimento per tutta la comunità. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 18 febbraio.