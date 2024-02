Carnevale a Laterina. Gli eventi di re Burlone

Un inaspettato successo in fatto di presenze.

Il Carnevale del Re Burlone di Laterina ha accolto un grande numero di curiosi nella sua prima giornata di sfilate andata in scena nello scorso fine settimana.

Il piccolo borgo dell’alto Valdarno aretino ha infatti registrato il tutto esaurito in una festa di tradizioni e allegria per grandi e piccini che hanno affollato il centro del paese, grazie alla perfetta organizzazione dell’Associazione Presepi a Laterina. 30 chili di frittelle e altrettanti di cenci venduti nell’arco della giornata, oltre 100 ore di lavoro per l’allestimento dei carri per un successo che sarà sicuramente replicato nel prossimo fine settimana, a partire da sabato dove, nei locali della Parrocchia, si terrà una cena i cui partecipanti potranno sfoggiare i loro travestimenti più creativi e originali, gustando piatti tipici del Carnevale.

Durante la serata il divertimento sarà garantito dall’antico gioco della Pentolaccia.

I festeggiamenti del carnevale di Re Burlone si concluderanno il martedì grasso con la sfilata dei carri, delle maschere, i giochi in piazza per i più piccoli e un evento simbolico dal nome alquanto singolare: "il funerale del Carnevale". Appuntamenti imperdibili per grandi e piccini che hanno voglia di divertirsi tar coriandoli e stelle filanti.

Laterina del resto ha una lunga storia carnevalesca alle spalle: per tanti decenni il suo Carnevale è stato appuntamento ambito e rinomato in tutto il Valdarno.

La voglia di tramandare le tradizioni resta nel paese e si rinnova, restando al passo con i mutamenti della società.

Massimo Bagiardi