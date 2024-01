Carnevale 2024. Ecco tutte le date

E’ in pieno svolgimento l’ultima fase organizzativa di due appuntamenti molto sentiti in vallata: stiamo parlando del carnevale, con le iniziative praticamente alle porte. Si conoscono infatti le date di eventi da sempre affollati dagli appassionati: il carnevale di Subbiano e quello di Rassina.

A Subbiano prenderà il via domenica 28 gennaio e proseguirà fino all’11 febbraio per tre domeniche consecutive. Tutti gli appuntamenti avranno inizio a partire dalle 14 nel centro storico con ingresso libero.

Anche l’edizione 2024 del Carnevale di Rassina e praticamente definita: per tre domeniche consecutive, a partire dal 28 gennaio, in piazza Mazzini tornano divertimento e coriandoli per grandi e piccoli.