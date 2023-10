Chianina, mercato in crisi: "Richiesta giù e rischio stalle vuote". Ecco perché

Sansepolcro (Arezzo), 20 ottobre 2023 – Una carne dal pregio universalmente riconosciuto, ma che sta vivendo una crisi di mercato piuttosto consistente. Della serie: stalle piene e prezzi inferiori a quelli di mercato. Stiamo parlando della Chianina, eccellenza in assoluto della Valtiberina e della Valdichiana, le due terre di elezione del gigante bianco, ma anche del resto della regione. Ma perché avviene questo? Perché qualità e garanzia non riescono a fare la differenza?

"È una crisi la cui responsabilità deve essere ripartita fra chi stabilisce le regole e associazioni di allevatori – dice Marcello Polverini, imprenditore agricolo di Sansepolcro - ognuno con la sua piccola fetta. Fra le associazioni, vi sono quelle composte in maggioranza da allevatori della razza Limousine, che quindi spingono dalla loro parte; ci sono poi regole severe per gli allevatori, ma meno per macellerie e grande distribuzione. Prendo l’esempio dell’hamburger di Chianina, che viene venduto alle grandi catene con una certificazione in base alla quale di 150 grammi di carne ne sono previsti 30 di Chianina. Domanda: chi deve controllare se poi effettivamente sta così? C’è il rischio quindi di spacciare per Chianina ciò che in realtà è solo in minima parte".

E a livello di istituzioni, si sono mossi i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Marco Casucci, che hanno preso atto della difficile situazione. "La Regione si sta impegnando per quello che può – prosegue Polverini - ma alla fine le regole sono stabilite dal mercato. Questa crisi è iniziata dopo che la grande distribuzione non ha più portato a consumatori e soci la Chianina acquistata direttamente dalle aziende: soltanto pezzature di carne sottovuoto in pochi centimetri di bancone; non proponendo più la carne di eccellenza. Ecco che i prezzi sono crollati.

I macellai tradizionali vendono soltanto il 15 per cento della carne Chianina e ciò ha favorito i grandi colossi. Se andiamo avanti di questo passo, presto le stalle si svuoteranno e anche chi vive in collina spopolerà queste zone per trasferirsi in città. Ci sarebbe poi da discutere anche sul fiscalismo adoperato nell’erogazione dei contributi regionali: Anghiari è considerata zona montana e Sansepolcro no. Mi sembra un controsenso e comunque è la dimostrazione del fatto che la politica e le organizzazioni professionali non hanno inciso come avrebbero dovuto", sottolinea Polverini nella sua analisi articolata.

Alla recente Giornata della Chianina di Ponte Presale, frazione di Sestino, il sindaco Franco Dori ha espresso parole di fiducia sul futuro, così come il consigliere Casucci, che ha affermato: "Un prodotto del genere non può non avere mercato, spero allora che l’assessore Stefania Saccardi possa recarsi a Sestino per toccare con mano la realtà e adoperarsi per sostenere una carne da tutti apprezzata sul piatto".