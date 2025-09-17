Carla Romanelli Crowther. Ecco "Il Vento Seduttore"

Venerdì 19 settembre alle 18.30 presso CaMu la Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande, l’attrice Carla Romanelli Crowther, originaria di Arezzo e protagonista della scena cinematografica e teatrale degli anni ’70,’80,’90 tra Italia e Stati Uniti, presenterà il libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni): un viaggio nella Hollywood dei Seventies in un’ atmosfera irreale da sogno contrapposta a una cruda realtà da incubo, sconvolta da amori, baruffe e tradimenti. Interverranno accanto all’autrice il presidente Forum Risk in Sanità Vasco Giannotti, l’editore Jean Luc Bertoni, l’arpista Elisabetta Stanghellini, i protagonisti della serie cult “Spazio 1999” Barbara Bain e Nick Tate e Ian Ogilvy, protagonista della serie “Il Ritorno del Santo”.

Dulcis in fundo, il messaggio del grande attore Franco Nero al quale è stata riconosciuta la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

"Trasportati dal “Vento Seduttore” incontreremo le celebrità di quei tempi - spiega Carla Romanelli Crowther - come Gregory Peck, Kirk Douglas, Charlie Chaplin e Jean Renoir, Roman Polanski, Sidney Poitier e Woody Allen. Conosceremo da vicino i sapienti della storia come Il Maestro di color che sanno, l’etruscologo Arcangelo Michele Migliarini e l’egittologo Francois Champollion che, mai rivali, unirono i loro “cari studi” per farne dono all’umanità. Su tutti, il mitico critico del New York Times, mio suocero Bosley Crowther".

Carla Romanelli Crowther è di Arezzo, cresciuta in una famiglia di artisti e poeti: le è stato naturale vivere nel mondo dell’arte, della musica e del teatro. Ha perfezionato gli studi teatrali all’Actor’s Studio di Los Angeles dove ha vissuto con il marito John, figlio di Bosley Crowther, il mitico critico del New York Times che esaltò il neorealismo italiano negli Usa e nel mondo intero.

Ha tradotto e prodotto diverse opere teatrali inedite per il Festival di Spoleto, in stretta collaborazione con il Maestro Gian Carlo Menotti. Si è occupata di Relazioni Internazionali per istituzioni e personalità del mondo della Scienza, dell’Arte e della Cultura, come la Fondazione Aspen Institute Italia, presieduta da Francesco Cossiga; il Sincrotrone di Trieste ed il Crs4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori di Cagliari presieduti dal Premio Nobel Carlo Rubbia; la Fondazione Sharing Knowledge dello scienziato del Cern Prof. Robert Klapisch; la Camera dei Deputati per il sostegno alla Causa Tibetana del Dalai Lama.