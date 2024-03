Carini traccia la linea: "Lavoro di squadra: non sarò un uomo solo al comando"

"Inizia oggi una campagna elettorale improntata sul rispetto, i programmi e sulla visione di città dei prossimi 10-15 anni. Non vogliamo più sentir parlare di sciocchezze e rifuggiamo i colpi bassi ricevuti fino ad ora. Il centrodestra è qui, unito. Tutto quello che non è qui oggi non fa parte del centrodestra".

Il candidato a sindaco Nicola Carini si è presentato ai suoi elettori. Accanto a lui ieri mattina in una sala civica di Camucia gremita, numerosi esponenti locali e nazionali del centro destra tra cui il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, il senatore della Lega Claudio Borghi e la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. Insieme a loro anche tutti gli esponenti provinciali del territorio anche di Noi Moderati, Udc e Pli, oltre al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e Francesco Macrì presidente di Estra.. Il coro è unanime e compatto: "Nicola Carini è il volto vero del cambiamento per Cortona, con l’approccio giusto per promuove l’efficacia e l’unità del centro destra, capace di incarnare quella necessità di cambio di passo per la città".

Proprio Macrì ha ripercorso la storia politica di Carini, a cui "va il merito di aver avviato dalla prima ora il percorso di Fratelli d’Italia a Cortona, politico preparato, moderato e attento, la migliore espressione sulla piazza per il centrodestra. In politica vincono i ‘butta dentro’ non i ‘butta fuori’, che hanno delle posizioni autorevoli, ma non autoritarie, consapevoli che in politica vince l’inclusione".

Ghinelli ha ricordato come "città, soprattutto quelle di assonanza politica come Cortona e Arezzo debbano collaborare meglio di come non abbiano fatto in questi ultimi anni, perché solo facendo sistema possiamo essere una spalla politica efficace per quello che ci auguriamo possa accadere nel giugno 2025 in Regione mandando a casa il centro sinistra".

Poi il candidato ha snocciolato alcuni punti fermi del suo programma. "Da sindaco non avrò deleghe, se non quella al personale, perché credo che essere squadra significhi fidarsi del gruppo che andremo a comporre, ognuno con le sue professionalità da spendere che lavorano in favore del territorio, non possiamo più permetterci di avere un uomo solo al comando che accentra su di sé tutte le deleghe importanti".

Poi ha parlato di sostegno al commercio, con un’attenzione particolare a Camucia, alle infrastrutture con la proposta di creare un interporto a Terontola, di cultura e turismo per i quali ha sottolineato la necessità "di approcci innovativi", passando per la sanità con "la necessità non più rimandabile di un pronto soccorso efficiente all’ospedale de La Fratta promuovendo una collaborazione più attiva tra il sindaco di Cortona e la Asl". Spazio anche al tema del ripopolamento del centro storico con politiche di miglioramento della ztl e detassazione "capaci di invertire la rotta".