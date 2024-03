Carini lascia e riparte all’attacco: "Sono pronto a guidare Cortona"

Dall’annuncio alle dimissioni ufficiali. Nicola Carini candidato alle prossime amministrative di giugno quale candidato di centrodestra ( Fdi, FI, Lega, Noi Moderati, Udc, Pli), lascia definitivamente la poltrona di presidente del Consiglio Comunale di Cortona e torna a sedere negli scranni come semplice consigliere comunale.

Lo fa a pochi giorni dall’appuntamento pubblico, fissato per sabato prossimo, quando nella sala civica di Camucia, alle 10,30 darà il via, con tutti gli alleati, alla sua campagna elettorale. "Ho presentato, le mie dimissioni dalla presidenza dell’Aula, per tonare a esercitare pienamente e con forza il mandato di consigliere comunale", dichiara Carini. "Sono stati anni impegnativi, non solo per la tragedia senza precedenti causata dalla pandemia, ma anche per le difficoltà economiche delle famiglie generate dal caro energia e dalle varie crisi maturate nello scacchiere geopolitico internazionale.

Ho cercato di raccogliere le istanze di tutti i cittadini, senza fare troppi proclami o foto opportunity sui social o sui giornali, mi sono sempre impegnato a risolvere i problemi segnalati direttamente con gli uffici competenti. Ritengo difficilmente conciliabile il ruolo super partes con quello di candidato a sindaco, avendo di fronte una campagna elettorale che già dalle prime battute appare molto tesa e piena di livore personale tra i vari protagonisti dei rispettivi schieramenti, modalità che non mi appartiene ma con la quale dovrò fare i conti". Intanto la campagna elettorale continua sempre a proporre scintille. La lista civica Futuro per Cortona che appoggia il sindaco uscente Luciano Meoni, risponde piccata alle dichiarazioni del sindaco Alessandro Ghinelli rilasciate attraverso le colonne de La Nazione. Il primo cittadino di Arezzo aveva fatto un assist a Carini "giudicandolo con i numeri per fare bene e confermare la leadership del centrodestra" e invitando Meoni a fare un passo indietro.

Futuro per Cortona giudica queste parole una "grave ingerenza perché si inserisce in una campagna elettorale di cui peraltro non conosce minimamente né dinamiche né rapporti di forza" ed allo stesso tempo "indicative di una precisa volontà di relegare Cortona a satellite subalterno ad Arezzo". Ne ha anche per Carini "che inanella una serie di sostegni di soggetti politici che palesemente non perseguono l’interesse di Cortona e non ne fanno neppure mistero" rimarcando la questione di Medioetruria a Creti in cui Ghinelli "ha affermato che è meglio niente che farla a Cortona".