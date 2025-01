Carcere, Monacelli resta. Sarà reggente a Firenze

di Gaia Papi

Alessandro Monacelli è ancora il direttore del carcere aretino, diversamente da quanto scritto nei giorni scorsi. "Sono stato però nominato anche direttore reggente a Sollicciano" precisa Monacelli, arrivato a San Benedetto nel novembre 2023, fresco di studi, di concorso e di prime esperienze in carceri ben più duri di quello aretino, a partire dal Regina Coeli. Monacelli rimane quindi saldo alla guida del carcere di Arezzo, al quale si unisce il doppio incarico a Sollicciano. Lo ha deciso l’amministrazione penitenziaria dopo il mancato rinnovo del mandato alla direttrice del carcere fiorentino, Antonella Tuoni.

Da mesi assente per malattia, infatti non è stata riconfermata in vista della scadenza del suo mandato del 3 febbraio. "Cinque volte alla settimana sono impegnato a Firenze, un carcere ben più duro rispetto a quello aretino"; San Benedetto conta 45 detenuti, rispetto ai 530 circa di Sollicciano, ma soprattutto in uno dei momenti di massima difficoltà, tra criticità della struttura, suicidi e difficoltà organizzative. "Un notevole impegno. Per questo motivo hanno reputato necessario affiancarmi un aiuto nella gestione del San Benedetto. Questo aiuto è appunto Antonella Tuoni, precedentemente direttrice di Sollicciano, non confermata" continua Monacelli.

Quindi ricapitolando: "Resto titolare ad Arezzo e lo farò fino alla scadenza del mio mandato, di durata triennale, quindi fino al 2026. Questi mesi serviranno al dipartimento per individuare il nuovo direttore di Sollicciano. Intanto se la dottoressa Tuoni accetterà, Arezzo avrà due direttori" continua a spiegare Monacelli. Mentre ad aprile dovrà affrontare il giudizio del Tar sulla sanzione disciplinare nei suoi confronti. Nel novembre 2023, al suo arrivo in città Monacelli disse: "Il carcere aretino è una comunità con al centro una formazione sociale, fondamentale nella costruzione della personalità dei detenuti, così come sancisce l’articolo 2 della Costituzione". E ancora: "Qui il rapporto che si è creato tra detenuti e poliziotti è reale. L’operatore non apre e chiude celle, ma è parte integrante del percorso di crescita degli uomini. Qui si vive in una comunità con le sue regole. Fattore che contribuisce alla crescita, insieme alla formazione, alle attività che hanno fatto del San Benedetto una eccellenza, grazie anche al direttore Renna" aveva spiegato Monacelli.