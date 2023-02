"Carcere fino alla Piave"

"Ben amministrato e in buone condizioni, ma con evidenti problemi di spazi". Il sottosegretario di Stato alla Giustizia, con delega al trattamento dei detenuti, senatore Andrea Ostellari (nella foto), ieri ha visitato la casa circondariale di Arezzo, insieme al prefetto Maddalena De Luca e all’onorevole Tiziana Nisini.

C’erano anche il presidente del tribunale di sorveglianza Marcello Bortolato, il provveditore regionale Pierpaolo D’Andria e il vicesindaco Lucia Tanti. "L’istituto sconta delle criticità dovute alla conformazione strutturale dell’edificio, che non consente di individuare immediatamente degli spazi per ulteriori attività formative e professionali. Una prima soluzione arriverà con il completamento degli importanti lavori di ristrutturazione, un impegno che si è preso il ministero" prosegue Ostellari.

"Interventi importanti anche per la funzione rieducativa che ha il carcere. Il lavoro non è un premio per i detenuti, ma la modalità più efficace per garantire che le pene siano eseguite in pieno, secondo i dettami della nostra costituzione, e per strappare dal circuito criminale chi ne faceva parte".

In questa direzione il sottosegretario ha paventato l’idea di utilizzare la caserma Piave, l’edificio vicino, per estendere gli spazi della casa circondariale e realizzazione ambienti per una migliore vivibilità degli spazi. Si tratta della parte più grande della caserma, quella di proprietà dello Stato: il resto è del Comune e in accordo con la Caritas, con i fondi Pnrr diventerà un punto di riferimento per i poveri. "E’ solo un’idea, la definiremo con gli altri soggetti interessati". Al termine del sopralluogo, Ostellari ha incontrato i rappresentanti del personale e della Polizia Penitenziaria.

"C’è bisogno di un impegno sui numeri e sulla formazione" ha spiegato. Fuori dal carcere i malumori sindacali. Un esponente della Cgil ha lamentato il mancato reale coinvolgimento all’incontro.