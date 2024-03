Carcassa in Guido Monaco. Pecora sbranata e protesta: "I lupi ci tolgono il lavoro"

Esasperato per i continui attacchi dei lupi alle proprie pecore ha pensato di prendere la carcassa di un ovino e portarla nel cuore della città, su uno degli attraversamenti pedonali di Piazza Guido Monaco. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ad Arezzo, autore del gesto Matteo Contena, un allevatore di Ponticino.

"L’ho fatto perchè non ne possiamo più degli attacchi dei lupi e nonostante abbia lanciato più volte un allarme non è cambiato nulla, nessuno ha fatto qualcosa" racconta il 28enne che ieri ha preso la propria auto, vi ha caricato sopra la carcassa dellapecora e si è diretto nel centro di Arezzo.

"Solo per darvi qualche numero a metà dello scorso agosto abbiamo perso ben 17 capi - sottolinea Matteo Contena - ho un allevamento di 70 capi, mio padre ne ha addirittura 650. Come possiamo andare avanti in questo modo, in queste condizioni? Alla fine conviene veramente chiudere e lasciare tutto". L’ultimo attacco in ordine di tempo si è consumato ieri mattina, come racconta il 28enne. "Non pioveva, anzi il meteo era ideale per far uscire le pecore dalla stalla. Il nostro stabilimento si trova vicino al campo sportivo di Ponticino, praticamente a un chilometro o poco più dal paese - prosegue Matteo - verso le 11 mi sono accorto che qualcosa non andava ed ho visto una pecora a terra, assalita del lupo. Ho fatto in tempo a vedere proprio il lupo andarsene dopo aveva ucciso la pecora, se ne stava cibando".

La rabbia per l’accaduto, il pensiero a quanto accaduto solo la scorsa estate e agli appelli lanciati, ma senza risposta ha fatto il resto. "Ripeto, le pecore si trovano a un chilometro più o meno dal paese, questo dovrebbe far capire quanto è vicino il lupo". E così ieri pomeriggio l’azione dimostrativa in centro con la carcassa di quella pecora scaricata a due passi dalla statua di Guido Monaco a bloccare la ciroclazione, ma anche sempre più passanti attratti da quanto stava accadendo in una delle vie maggiormente trafficate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato l’allevatore, mentre personale di Sei Toscana si è occupato di liberare la strada dalla carcassa della pecora.

"Cosa accadrà adesso? Non lo so - risponde Matteo - al momento non ho ricevuto telefonate da parte di colleghi, associazioni o rappresentanti del mondo della politica. L’unica cosa certa è che nei prossimi giorni dovrò recarmi nella sede della polizia municipale e di certo non mi diranno bravo. Sono consapevole di quanto accaduto, ma vorrei anche che gli altri capissero che in questo momento siamo davvero esasperati per tutti gli attacchi che si sono verificati da parte dei lupi al nostro allevamento".

Matteo Marzotti