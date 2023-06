Carboni e l’usato sicuro "Il ritorno di Re Martino? È la mia scommessa"

di Sonia Fardelli

La novità più grande è il ritorno di Martino Gianni in biancoverde nelle vesti di allenatore.

"Le somme si tirano sempre dopo le competizioni e non prima - dice sorridendo Carboni - ma devo ammettere che l’arrivo di Martino ha portato tanto entusiasmo e voglia di fare. È un grande trascinatore e i giovani che non l’avevano conosciuto prima sono rimasti entusiasti. È la mia scommessa".

Carboni, lei investe sull’allenatore, ma anche sulla struttura di Peneto.

"I nostri impianti ricalcano la lizza e lo scenario di piazza Grande. Così i nostri allenamenti sono efficaci".

Tanto agonismo, ma anche uno sguardo rivolto al sociale. Perché?

"La nostra attività in sede non è solo ricreativa molte iniziative puntano al sociale, come le recenti cene per il Calcit e per le popolazioni di Faenza, che hanno fruttato rispettivamente 4500 euro e 5600. Con il Rione Rosso di Faenza abbiamo un grande rapporto di amicizia. Nel passato ci ha portato un giostratore del calibro di Franco Ricci e adesso facciamo spesso

scambi culturali".

Un altro importante tassello dell’attività oltre le giostre per Sant’Andrea è costituita dalle iniziative sportive.

"Organizziamo diversi eventi dalla Pedalata biancoverde, al Nana Bike, a Metti in piazza lo sport che anche quest’anno ha coinvolto oltre 500 bambini e 16 società sportive, fino al Memorial Carlo Fardelli, la corsa podistica che ogni anno si disputa nelle strade del centro cittadino. Tanti eventi resi possibili dai gruppi dirigenziali e di lavoro che si danno davvero tanto da fare. E che negli anni hanno raggiunto anche una grande professionalità, senza distinzione di età. Da noi lavorano insieme giovani e meno giovani".

Anche la cena propiziatoria è un frutto del lavoro dei quartieristi, mettete a tavola oltre mille persone...

"È tutto preparato da volontari. Dai raviolai agli addetti alle griglie. Una cena che vuol essere una festa e nella quale tenteremo di tenere lontani i giovani dagli eccessi dell’alcol".