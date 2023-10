Carambola a Arezzo: si cappotta con l'auto, due patenti ritirate per abuso di alcol

Li hanno sorpresi alla guida ubriachi. E’ il risultato di una serie di controlli effettuati dalla polizia di Stato. Contrastare l’uso della droga e dell’alcol al volante. Con questo intento, nella notte tra sabato e domenica, sono scattati i controlli fuori dal casello dell’Autostrada del sole. L’obiettivo è evidente: prevenire gli incidenti, molti dei quali hanno origine proprio dall’uso eccessivo di alcol e di sostanze stupefacenti. La Polizia stradale aretina, insieme al medico e al personale sanitario della Questura, ha eseguito 98 controlli che hanno portato alla denuncia di due persone sorprese alla guida ubriachi.

Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione. Del resto per ubriachi e drogati, ma anche per chi usa il cellulare al volante, sarà tolleranza zero. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl sulla sicurezza stradale. In generale, nessun ritocco agli attuali limiti alcolemici. Tasso alcolemico zero, invece, per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza e obbligo di montare sull’auto l’alcolock. Per chi fa uso di droghe, non sarà necessario provare l’alterazione, infatti una volta fermati basterà risultare positivo al test rapido per far scattare la revoca della patente e il divieto di conseguirla per tre anni.

Sorpresi tre automobilisti alla guida di auto non in regola con la revisione : oltre alla multa sono stati costretti a recarsi alla Motorizzazione Civile per i controlli tecnici di legge. Un equipaggio si è dovuto sganciare per correre ad Arezzo a rilevare un incidente stradale. Una giovane donna, dopo avere impattato più veicoli in sosta in via Masaccio, si era cappottata con la sua auto riportando lievi lesioni.