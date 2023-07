Carabinieri sgominano i ladri, la partita riparte ogni giorno

Sanno tutto di noi. Quando andiamo in ferie, quando facciamo la spesa, a che ora ci buttiamo sotto la doccia, perfino se abbiamo un sistema d’allarme o se ci affidiamo alla tripla mandata di chiave. Curiosi? Forse sì, come tutti. Ma soprattutto "professionali": il loro lavoro (di virgolette ce ne vorrebbero mille) è di fregarci. Entrare nelle nostre case e portarci via tutto o almeno parecchio. Loro, i ladri. Un’operazione come quella di ieri dei carabinieri sta a lì a dimostrarlo. Non lasciano nulla al caso e poco anche in casa. Colpiscono solo dove si sentono indisturbati. Per fortuna ci sono le forze dell’ordine, che a loro volta gli tengono il fiato sul collo. Fino a sgominarli. Poi ogni giorno la partita riparte. Guardie e ladri. Se non altro sappiamo per chi fare il tifo.

