"Cara Silvia, ti avevo avvertito: ma non ascolti"

Sfila la penna dal taschino sotto il golf verde shocking e scrive la lettera che non avrebbe mai voluto scrivere. "Cara Silvia, hai fatto un’uscita che non è commentabile". Oddio, poi in effetti Marco Morbidelli, finito sotto le accuse pesantissima della lista Prima Montevarchi di sostegno a Silvia Chiassai, la commenta eccome, per ben tre pagine. "Non pensavo tu fossi la mandante di una aggressione feroce al tuo ultimo baluardo in Provincia". Cioè lui: non si pone neanche il problema se quella fosse farina del sacco della lista civica o della leader. "Gli ordini li puoi dare solo ai dipendenti, a coloro che hai scelto per assecondarti, non a chi ti ha dato disponibilità, tempo e consigli senza chiedere nulla".

Il tono è accorato e deluso, la ferita profonda. "Sei stata eletta nel 2018 grazie anche ai miei voti civici". Ricorda il lavoro fatto, fa nomi e cognomi, ora di colleghi e ora di progetti. "Altri ti hanno tradito. Non pensi che qualcosa sia dipeso da te? Sei sicura che i rapporti che hai tenuto in questi anni non abbiano alimentato invidie e gelosie? Non puoi negare che ti ho messo sull’avviso più volte. Ascoltare è un dono che non ti appartiene sempre. Sei troppo sicura di essere nel giusto per accettare consigli da chi ti contraddice. Contornarsi di yes woman non è prudente". Ne contesta le posizioni dopo la sconfitta. "Anche Fdi ha avuto difficoltà a seguirti in questo autolesionismo, i tuoi no sono stati irremovibili rispetto a qualsiasi strategia di recupero di credibilità del centrodestra nel tuo interesse, anche futuro". A rischio di passare da grillo parlante di futuro parla.

"Con queste inutili aggressioni personali ti sei giocata molte opportunità future, io sono ben poca cosa ma non devi permetterti di farmi trattare così. Morbidelli ha fatto la politica che tu dovevi fare pensando che potesse venirtene un vantaggio". Fino al voto per Polcri? "Non voto per il presidente e resto libero di votargli contro ogni volta e di metterlo in minoranza se servirà". Ma la ferita più dolorosa resta quella sulla presidenza di Fondazione Arezzo Innovazione. "Sto lì per un posto? E’ l’offesa più grande. E’ un ruolo di servizio, gratuito, non dà visibilità". Lo dice anche in risposta a Marco Donati, al quale si era rivolto il giorno prima. "Prima di lasciare un incarico, peraltro gratuito, che incide sul bilancio della Provincia, bisogna ce ne siano le condizioni. Oggi non ci sono, abbiamo programmato un rilancio dell’Istituzione e i programmi passano per il lavoro e le scelte del Cda".

Ma il focus resta il suo rapporto con Silvia Chiassai. "Il discredito alla mia persona è ingiustificato e gratuito. Non lo permetto nemmeno a te. Non ti fa bene avere troppi nemici"

Alpi