Cara, dolce Renata, indimenticabile amica, sulla partigiana Nada Parri

Questa sera giovedì 23 marzo alle 21.30 al Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino Diesis Teatrango vuole celebrare attraverso storie della memoria il peso che la contemporaneità riceve dal passato e nel terzo appuntamento di AuroraInScena. L

’Associazione Culturale "Carovana della memoria" presenta lo spettacolo Cara, dolce Renata, indimenticabile amica. La storia e i sogni di una donna del Novecento di e con Moreno Betti, Barbara Petrucci, Antonella Ganino, Anna Vigetti voce, Gianni Cabras alla chitarra e Moreno Ciandri.

Lo spettacolo in forma di reading animato racconta la storia straordinaria di Nada Parri, una figura femminile che ha anticipato i tempi, che ha vissuto come partigiana e donna la sua esistenza, una donna che ha sognato un mondo senza guerra, in cui le donne siano libere di scegliere la propria vita, un mondo in cui il valore dell’uomo significa andare verso bisogni essenziali quali il rispetto e l’amore per il prossimo, un mondo dove si corre in aiuto di chi ha più bisogno.

Nada Parri ha anticipato i tempi per scelta, con coraggio e tenacia, affrontando tutte le difficoltà che ne sono conseguite.

La sua vicenda è raccontata attraverso la sua amicizia con Renata, conosciuta in collegio, un sentimento che l’ha accompagnata per tutta la vita e che in un certo senso è rimasto incompiuto.

All’interno della performance la canzone "Odio la guerra", scritta da Gianni Cabras, fotografa la donna e la partigiana in maniera indelebile. Ingresso libero con tessera Arci.

Aurora in scena prosegue il 18 maggio Il Cilindro presenta: "Tango de la gillusìa ‘n Chjèna" di Zeno Marri. Spazio anche a "Squilibri", rassegna di Teatro Sociale il 21 aprile e il 22 aprile Diesis Teatrango in "La prossima storia".