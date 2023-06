Caprone alla ricerca di carriera nella zona industriale, arriva la Polizia Municipale

Si è fatto largo nell’azienda perfino con eleganza. Perché se sei un caprone non è detto tu non conosca le buone maniere. Sempre non sia un soprannome. Ma nel suo caso caprone era e caprone è: quattro zampe, dicono anche le corna e in giro nella zona industriale. Ha vagato un po’, come certi turisti a caccia di emozioni, e poi ha infilato la fabbrica. Purtroppo per lui non si è fermato e ha puntato un ufficio, anche i caproni sognano di far carriera. E lì lo hanno chiuso, riaprendogli solo all’arrivo della polizia municipale. Che lo ha preso e portato dai veterinari. In teoria un "oggetto smarrito", perché privo della classica targhetta. Ma per reclamarlo ci vuole uno disposto a pagare la multa. Forse è quasi più facile che un caprone timbri il cartellino

