Caprese ora ha cambiato genere Plebiscito e lacrime: "Collaboriamo"

Un plebiscito per Marida Brogialdi: è lei, dunque, il primo sindaco donna nella storia di Caprese. E storica è anche la dimensione del trionfo, con ben l’85,19% dei consensi verso l’ex dirigente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, 66 anni, che nella lista Insieme per Caprese ha sintetizzato le larghe intese, capace di mettere insieme centrodestra e centrosinistra. Sono stati 558 i voti della Brogialdi contro gli appena 97 totalizzati dall’avversaria Ginevra Dinelli in rappresentanza di Io scelgo Caprese, movimento di sinistra. "Collaboreremo": questa la prima parola che il nuovo primo cittadino ha detto alla sfidante nel momento in cui le due protagoniste della tornata elettorale si sono strette la mano dopo la proclamazione del risultato.

"Da domani si comincia a lavorare – ha detto la Brogialdi, che ha faticato a trattenere le lacrime – e questa netta vittoria non fa altro che aumentare le responsabilità del mio operato". Definita anche la composizione del consiglio comunale di Caprese: il gruppo di maggioranza è composto da Paolo Acquisti, il più votato con 88 preferenze, che viene confermato nel ruolo di vice sindaco e poi Simone Antonio Palermo (39), Fabio Santioni (35), Giuseppe Castiglia (24), Gabriele Fiori (21), Federico Donati (19) e Valentina Donnini (8). Tre i rappresentanti di Io scelgo Caprese: il candidato sindaco Dinelli, Francesco Meazzini (7 voti) e Alessandro Vattimo (4). Vattimo è anche il marito della Dinelli.

Claudio Roselli