Cappella della Verna Settanta progettisti in lizza per realizzarla all’interno del bosco

Nuova cappella del bosco a La Verna: selezionati i 30 progettisti. Lanciato il primo dicembre scorso , il laboratorio-concorso ha avuto un grande successo visto che sono stati ben 69 i progettisti, architetti e ingegneri edili provenienti da tutta Italia, che si sono proposti. Di questi ne sono stati selezionati 30, tutti con un’età inferiore a 49 anni, per i quali inizia ora la ‘fase 2’ del progetto lanciato in occasione dell’ottavo centenario di un evento centrale della vita di San Francesco d’Assisi quando nel 1224, su uno sperone roccioso dove oggi sorge il Santuario della Verna, ricevette le Stimmate, le cinque piaghe di Gesù crocifisso. Per celebrare questa ricorrenza, la comunità dei Frati minori del Santuario e il Centro studi per l’architettura sacra della Fondazione Lercaro di Bologna, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, hanno appunto deciso di costruire una nuova, piccola cappella di preghiera proprio nel bosco della Verna. "La risposta è stata buona, oltre le aspettative – spiega Claudia Manenti, responsabile del Centro studi per l’architettura sacra della Fondazione Lercaro – abbiamo avuto la risposta e l’interesse di persone pur giovani ma con esperienze importanti, come anche di neolaureati con esperienza solo universitaria.

Ci ha fatto piacere vedere un’attenzione e un desiderio di partecipare all’opportunità proposta da questo bando che è, comunque, esigente". I 30 selezionati parteciperanno infatti ad un percorso formativo che si concluderà a giugno.

Si tratta di un laboratorio che si articola in sei giornate di studio a Bologna, con lezioni frontali e visite a chiese e cappelle del territorio, a cui si aggiungono due momenti forti proprio a La Verna, di tre giorni ciascuno, all’inizio e alla fine del percorso, per inserire la proposta architettonica all’interno della spiritualità del luogo, con un’attenzione alla ricerca di sè e della relazione con Dio.

I progetti dovranno poi essere presentati entro il 3 ottobre e il 18 di quello stesso mese si conoscerà il vincitore con lavori per la costruzione vera e propria della cappella previsti per febbraio 2024, con termine a giugno. "Il primo gol che abbiamo realizzato è aver raggiunto l’interesse di 69 giovani progettisti, già questo è un obiettivo raggiunto e buono, prova l’interesse per questo tipo di riflessione e avventura – dice frate Francesco Brasa, Padre Guardiano del Santuario – ora si tratta di passare alla seconda fase, quella della formazione che attendiamo da molto tempo: prepararla ha richiesto molto impegno, ma si assapora il momento in cui si passa ad una fase di concretezza e, in base alla presentazione delle candidature, confidiamo che potrà venirne del buono".