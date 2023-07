Cappa di afa, il lavoro inizia all’alba Nei cantieri già alle 6 tutti al pezzo E nei campi si parte in piena notte

di Lucia Bigozzi

Le temperature da bollino rosso, riscrivono il "cartellino" della giornata di lavoro. Muratori, operai, impiantisti, piastrellisti, specialisti dei manufatti in cartongesso: tutti giù dal letto all’alba per ottimizzare gli impegni prima che la canicola esploda in tutta la sua potenza. Vale anche per gli agricoltori che di questi tempi si svegliano al canto del gallo, è il caso di dire.

Tendenzialmente, il fenomeno ha a che fare con l’estate ma gli effetti del clima impazzito producono un impatto sempre maggiore. Del resto siamo passati nell’arco di poche settimane, da piogge costanti e giornaliere a siccità e afa. Con la colonnina di mercurio destinata a impennarsi ancora, almeno fino a martedì (è previsto il picco a 40 gradi).

Nei campi gli agricoltori cominciano all’alba per poi concludere la parte più rilevante dell’attività nella tarda mattinata, ma c’è anche chi rimette in moto trattore e arnesi del mestiere dopo il tramonto, sfruttando la discesa delle temperature nella fascia notturna. In agricoltura è il periodo più movimentato dell’anno, per la raccolta di frutta e ortaggi e la cura delle colture appena messe a dimora: in Valdichiana c’è pieno fermento tra frutteti e distese di cocomeri e meloni.

La stessa linea di condotta caratterizza l’attività dei cantieri, frenetica pure questa dal momento che tra Bonus 110 e ristrutturazioni, il mese di luglio rappresenta il rush finale di tutto l’anno, con la consegna dei lavori ai committenti.

"In edilizia clima e temperature dettano legge", dice Elena Bucefari, coordinatrice della federazione edilizia Arezzo e Toscana di Confartigianato. Sono circa seicento le aziende artigiane associate e il clichè è quello della normativa sul contratto di lavoro.

"C’è un adeguamento di orari e tempi di lavoro legato all’andamento climatico stagionale, sopratutto nei cantieri all’esterno. L’Inail, nel pubblicare quanto fissato dal comitato regionale, fa proprio una distinzione tra cantieri esterni e interni", aggiunge. Al titolare dell’impresa è assegnata la decisione su modalità e organizzazione del lavoro ma sempre all’interno della normativa.

La "regola" vale anche per gli impiantisti, termoidraulici ed elettrici, impegnati nel rifacimento delle linee di approvvigionamento di luce e calore: "Cominciamo sul fare del giorno, sfruttando le ore più fresche per operare all’esterno. Concentriamo il grosso del lavoro nella fascia oraria fino a mezzogiorno", spiega Damiano Iacovone, presidente provinciale degli impiantisti di Cna, circa quattrocento imprese associate.

Nel pomeriggio si riprende "intorno alle 16, nel frattempo lavoriamo all’interno degli edifici, senza avere tempi morti nella cadenza delle cose da fare".

Da Confartigianato, Bucefari richiama la tendenza "ad accorpare l’orario di lavoro, iniziando molto presto al mattino e fino all’ora di pranzo". In questi giorni di caldo torrido, nei cantieri non c’è solo l’approvvigionamento di materie prime, perchè i fornitori fanno la spola per potenziare le scorte di acqua destinate agli operai, oltre a zone d’ombra realizzate ad hoc in alcune aree del cantiere. La chiusura dei manufatti impone una tabella di marcia molto serrata, prima delle ferie. Nonostante l’afa ci metta lo zampino.