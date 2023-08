Caporalato, ecco le prime conferme Cgil: "Segnalazioni già da anni" Paghe ridotte e molestie sessuali

di Lucia Bigozzi

Alberto Pierini

AREZZO

Le segnalazioni arrivano "da diversi anni, ormai sono tante". Hanno il volto di uomini e donne stranieri che raccolgono frutta e ortaggi nei campi. Segnalazioni di lavoro sottopagato nella maggior parte dei casi, ma c’è anche l’orrore delle molestie sessuali: 4-5 casi all’anno. Storie, raccolte dalla Cgil che conferma il clima registrato dal ricercatore pisano Federico Oliveri anche nell’Aretino. Proprio lui ha intervistato giovani donne nordafricane che hanno raccontato di soprusi sul lavoro subiti da uomini senza scrupoli. Sesso in cambio della paga a fine giornata nei campi.

Simona Lelli, responsabile Agricoltura del sindacato e una lunga esperienza tra Firenze e il resto della Toscana, guarda al quadro aretino con una certa preoccupazione: "Si tratta di giovani lavoratori, sopratutto extracomunitari, che parlano paghe da fame, il fenomeno più diffuso, ma anche di richieste di sesso per continuare a lavorare".

Ma la voce dei lavoratori si ferma sulla soglia della Cgil e non si traduce in denuncia alla procura "perchè hanno paura di perdere tutto. È come se ci affidassero il loro dolore. Purtroppo la denuncia è individuale, così siamo disarmati, di fronte a semplici confidenze che non ci autorizzano a portare alle autorità. Ma dal nostro osservatorio casi di lavoratori sottopagati sono all’ordine del giorno", spiega Lelli. Per lei il fenomeno è diffuso ma qui si focalizza soprattutto su due vallate: Valdichiana e Valdarno. "I settori dove segnalano più anomalie, sono ortofrutta e vitivinicolo. Si tratta di lavoratori per lo più tra 19 e 23 anni impiegati nella raccolta di frutta e verdura.

Il meccanismo ricostruito sulla base delle testimonianze non mostra irregolarità, almeno apparentemente. Lelli fa un esempio. "Su ventisei giorni lavorativi ne vengono segnati magari otto in busta e il resto viene corrisposto in nero ma con cifre inferiori alla tariffa per la raccolta: fino a 4-5 euro all’ora". Più o meno la metà di quanto stabilito per legge e pure del salario minimo di cui si discute in Parlamento. La sindacalista, con coraggio, si sofferma su un punto, non secondario: "A monte c’è un problema culturale; si fa leva su persone che non conoscono la nostra lingua e sono in una condizione di necessità, fragili. Persone che non hanno il coraggio di denunciare alle forze dell’ordine per non perdere il poco che hanno. Su dieci segnalazioni che ci arrivano, 9 sono per retribuzioni ridotte, specie nelle piccole e medie aziende".

In questa fase tra gli stagionali prevalgono gli indiani, seguiti da nordafricani, bengalesi e persone dell’est Europa. C’è un altro fenomeno che attraversa le campagne: squadre di lavoratori organizzati, con un responsabile che tratta le regole di ingaggio con i titolari delle aziende. Le maglie dei controlli appaiono larghe, pochi ispettori del lavoro per tutta la Toscana". Zone grigie nel verde dei campi.