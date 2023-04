Capolona, Francesconi tenta il bis Dini gli contende il posto da sindaco Sabato la presentazione delle liste

di Sonia Fardelli

E’ iniziato il conto alla rovescia per le elezioni amministrative a Capolona che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. Domani alle ore 12 scade inoltre il termine ultimo per presentare le liste. Il sindaco uscente Mario Francesconi, civico con il sostegno del centrodestra si presenterà con la stessa coalizione che nel 2018 lo portò alla vittoria con la lista "Futuro per Capolona". I partiti di centrosinistra, compreso il Terzo Polo, si sono invece uniti sul candidato a sindaco Sario Dini, attuale consigliere comunale di opposizione e presidente della Pro Loco di Capolona.

E in attesa di conoscere le liste con tutti i candidati per le amministrative, il sindaco uscente Francesconi fa un bilancio di questi cinque anni passati alla guida del Comune. "E’ stata un’esperienza bella e molto importante - ammette - ed è per questo che ho deciso di candidarmi nuovamente. Sono stati anni intensi e difficili nei quali abbiamo dovuto lottare con la pandemia e con le difficoltà che sono venute fuori dopo il Covid. La crisi economica che tutti conosciamo. Ma siamo riusciti ugualmente a mandare avanti la macchina del Comune. Mi ricandido anche per finire i progetti iniziati". Un cruccio comunque Mario Francesconi ce l’ha e riguarda un’importante opera pubblica. "Mi spiace tanto non essere riuscito a vedere finita la nuova scuola media - dice - Secondo le previsioni e a quanto diceva il contratto i lavori dovevano essere terminati nel gennaio 2023. Ma così non è stato per tutta una serie di fattori: la pandemia, l’aumento spropositato dei costi, la mancanza di alcune materie prime e la carenza della stessa manovalanza. Mi sarebbe piaciuto vedervi entrare gli oltre trecento studenti che da anni aspettano questo nuovo istituto. Sarà pronto per la prossima primavera". Anni in cui l’amministrazione comunale di Capolona si è trovata anche ad affrontare situazioni difficili con la pandemia e poi con la nascita di nuove povertà. "Abbiamo lavorato tanto sul fronte del sociale cercando di aiutare tutta la popolazione - dice Francesconi - come del resto hanno fatto tutti i Comuni. I cittadini erano impauriti e avevano bisogno di risposte. E molte di queste sono loro arrivate proprio dagli uffici comunale che facevano da tramite con la Asl.

Abbiamo passato intere giornate al telefono, ad impacchettare mascherine e consegnarle nei luoghi più lontani del nostro territorio. Ma è stato un bel lavoro di squadra. Un’esperienza difficile, ma importante. Spero che da ora in poi leggeremo di Covid solo nei libri di storia".