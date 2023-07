Capolona e Subbiano, parte il servizio di trasporto pubblico locale integrato con accompagnatori scolastici

Il fine settimana ha portato in pubblicazione la gara del bando anche Europeo in Gazzetta Ufficiale del trasporto pubblico locale che vede insieme il Comune di Capolona, quale ente capofila, con il Comune di Subbiano.

"Siamo pronti a partire secondo i programmi che avevamo concordato con il Comune di Subbiano – dichiara Mario Francesconi sindaco di Capolona – dal primo gennaio del prossimo anno via a questo nuovo servizio di trasporto pubblico locale integrato che ha al suo interno anche il trasporto scolastico. Sarà un servizio che permetterà non solo il trasporto degli studenti, con la presenza dell’accompagnatore all’interno del mezzo, ma anche al comune cittadino di poter usufruire di tutti i mezzi per potersi spostare all’interno dei nostri territori".