Arezzo, 45mila euro per il capodanno in piazza. Scapecchi: "Sicurezza in primo piano"

Arezzo, 25 ottobre 2023 - È stato pubblicato il bando per l’organizzazione della festa di fine anno che il Comune ha deciso di organizzare anche in vista del 2024 in Piazza Sant’Agostino. "Con ampio anticipo rispetto allo scorso anno abbiamo pubblicato l’avviso per l’organizzazione della tradizionale festa di fine anno auspicando una partecipazione numerosa da parte dei soggetti interessati, sottolinea l’assessore Federico Scapecchi. Al bando potranno prendere parte le associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro iscritti nei registri istituiti a norma di legge o nell’elenco comunale delle libere forme associative, che hanno sviluppato esperienze nell’organizzazione di eventi musicali. Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto in qualità di capofila, mentre potrà partecipare a più progetti in qualità di sostenitore. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, verrà analizzata l’ultima inviata in ordine di tempo. I sostenitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione di sostegno.

I progetti dovranno essere inviati entro le 13 di mercoledì 15 novembre. La somma messa a disposizione dall’amministrazione è pari a 45mila euro. "Ai fini della valutazione dei progetti, oltre alla proposta artistica e musicale, massima attenzione sarà riservata all’investimento destinato alla sicurezza, fondamentale per la migliore riuscita dell’evento", conclude l’assessore Scapecchi, rimarcando appunto il ruolo e il peso che verrà dato alle norme di sicurezza in occasione della serata di festa.