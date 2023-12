Capodanno in piazza. Musica e pattinaggio per brindare al nuovo anno

A San Giovanni si tornerà finalmente a festeggiare il Capodanno in pieno centro storico. Dopo alcuni anni di assenza, soprattutto per le note restrizioni Covid che fino a poco tempo fa hanno frenato certi tipi di eventi, Piazza Cavour sarà teatro di una serata che coinvolgerà tutte le età, con attrazioni per grandi e piccini col solo scopo di divertirsi, passare alcune ore in compagnia e brindare, assieme all’amministrazione comunale all’avvento del 2024. Pattinaggio sul ghiaccio, dj set, e brindisi di mezzanotte richiameranno tante persone nella città natale di Masaccio, grazie all’organizzazione della stessa amministrazione comunale, alla preziosa collaborazione della Proloco, che come ogni anno arricchisce sempre più il proprio programma natalizio, e alla Lussi event. Apertura straordinaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio per scivolare leggeri, cantare, ballare, aspettando il countdown in compagnia e dalle 22 la piazza si trasformerà in una video discoteca a cielo aperto grazie a Roby J. e ai suoi brani targati anni 70-80 compresi i tormentoni del momento, tutti rigorosamente mixati live per regalare una notte unica e coinvolgente. Sarà presente anche un maxischermo dove verranno proiettate varie immagini e, naturalmente, l’atteso conto alla rovescia per festeggiare e alzare i calici al cielo. Sarà un Capodanno sul ghiaccio - afferma il sindaco Valentina Vadi - con l’apertura straordinaria della pista di pattinaggio, che sta avendo un enorme successo. Ma anche musica, dj set e un grande led wall dove passeranno video e l’atteso countdown. Invito tutti a venire in piazza Cavour per festeggiare l’arrivo del 2024 e brindare insieme". Una delle principali attrazioni della serata, ma complessivamente del programma natalizio messo in pratica in questo 2023, sarà la pista di ghiaccio anch’essa ritornata a distanza di moltissimi anni e che sta riscuotendo un successo al di sopra delle attese.

Piace davvero a tutti, indistintamente dall’età, come hanno modo di confermare i proprietari della Lussi Event: "La pista - dicono Paolo e Simone Lussi – ha avuto un riscontro incredibile, ben oltre le aspettative e per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accolto con grande entusiasmo. Per questo siamo ben lieti di contribuire all’organizzazione del Capodanno in piazza e offrire alle persone un’opportunità diversa, particolare e divertente di trascorrere l’ultimo dell’anno sul ghiaccio". Tangibile è anche la soddisfazione della Proloco, con in testa il suo presidente Massimo Pellegrini: "Siamo felici - afferma di riprendere la tradizione e far festa insieme a Capodanno. Sarà una bella notte che potrà attirare e coinvolgere persone di tutte le età".